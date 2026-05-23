Forbes saca lista de los 10 deportistas mejor pagados del 2026

Forbes reveló su lista de los deportistas mejor pagados del mundo en 2026, un ranking que confirma cómo el futbol, el boxeo y las grandes ligas estadounidenses continúan dominando la economía deportiva global.

La clasificación refleja el impacto de contratos multimillonarios, patrocinios internacionales, inversiones privadas y el crecimiento de las marcas personales de los atletas más mediáticos del planeta.

En esta edición, Cristiano Ronaldo volvió a ocupar el primer lugar gracias a ingresos estimados en 300 millones de dólares, impulsados principalmente por su contrato con Al-Nassr y acuerdos comerciales alrededor del mundo.

Cristiano Ronaldo mantiene dominio económico mundial

El delantero portugués lidera el ranking por cuarto año consecutivo y continúa ampliando una fortuna construida no solo dentro de la cancha, sino también mediante inversiones, publicidad y negocios propios.

La presencia de Cristiano en Arabia Saudita cambió completamente el panorama financiero del futbol moderno, convirtiéndolo en uno de los atletas más rentables en la historia del deporte.

Además de su salario deportivo, el portugués mantiene ingresos millonarios provenientes de sus negocios propios como hoteles, gimnasios, ropa, perfumes y redes sociales, donde sigue siendo una de las figuras más influyentes del mundo.

Canelo Álvarez se consolida como el latino mejor pagado

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez aparece en la segunda posición del ranking mundial con ingresos cercanos a los 170 millones de dólares.

El tapatío continúa como uno de los boxeadores más exitosos del planeta gracias a bolsas multimillonarias, eventos de pago por evento, acuerdos publicitarios y contratos internacionales.

Su permanencia en la élite económica confirma que el boxeo sigue siendo uno de los deportes más lucrativos para las figuras de alto perfil.

El 12 de septiembre del presente año, "Canelo" protagonizará un combate en Arabia Saudita ante el camerunés invicto Cristian Mbili por el cinturón de la categoría supermedio del CMB.

Messi, LeBron y Curry siguen dominando el mercado global

Lionel Messi, LeBron James y Stephen Curry continúan entre los atletas con mayores ingresos del mundo gracias a la combinación entre rendimiento deportivo y enorme impacto comercial.

Messi mantiene acuerdos multimillonarios relacionados con la MLS, Adidas y diversas marcas internacionales, mientras LeBron y Curry siguen expandiendo sus negocios fuera de la NBA mediante productoras, tecnología, inversiones y marcas deportivas.

El ranking también refleja cómo el deporte moderno depende cada vez más del marketing, las plataformas digitales y la capacidad de los atletas para convertirse en marcas globales.

Así quedó el Top 10 de atletas mejor pagados de 2026

Forbes estimó que los diez deportistas mejor pagados del planeta generaron en conjunto más de 1,400 millones de dólares durante el último año.

Cristiano Ronaldo — Futbol — 300 millones de dólares

— Futbol — Saúl “Canelo” Álvarez — Boxeo — 170 millones de dólares

— Boxeo — Lionel Messi — Futbol — 140 millones de dólares

— Futbol — Dak Prescott — NFL — 137 millones de dólares

— NFL — LeBron James — NBA — 134 millones de dólares

— NBA — Stephen Curry — NBA — 132 millones de dólares

— NBA — Shohei Ohtani — MLB — 127 millones de dólares

— MLB — Karim Benzema — Futbol — 104 millones de dólares

— Futbol — Jon Rahm — Golf — 102 millones de dólares

— Golf — Tyson Fury — Boxeo — 100 millones de dólares

Arabia Saudita cambia la economía del deporte

Uno de los puntos más notorios del listado es el impacto financiero de Arabia Saudita dentro del deporte internacional.

Figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Jon Rahm incrementaron de forma considerable sus ingresos gracias a contratos vinculados con proyectos saudíes en futbol y golf.

La inversión del país árabe modificó por completo el mercado global, elevando salarios y atrayendo a estrellas veteranas que continúan generando audiencias masivas.

Las marcas personales valen más que nunca

Forbes destaca que gran parte de los ingresos actuales de los atletas ya no provienen únicamente de competir.

Redes sociales, licencias, videojuegos, producciones audiovisuales, inversiones y acuerdos publicitarios representan actualmente una parte fundamental de las fortunas deportivas.

La lista 2026 también refleja otro fenómeno importante: las grandes figuras veteranas siguen dominando la industria.

La edad promedio del Top 10 ronda los 37 años, la cifra más alta registrada en este ranking, mostrando cómo los atletas de élite logran extender su impacto económico incluso en las etapas finales de sus carreras.

Comentarios