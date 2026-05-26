Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26147030149714_726025e17d
Deportes

Detienen a dos sospechosos de robos a deportistas en EUA

La policía de Argentina detuvo a dos chilenos en Buenos Aires, sospechosos de integrar una banda ligada a robos contra figuras de la NBA, NFL

  • 26
  • Mayo
    2026

Este martes, la policía de Argentina detuvo a dos personas de nacionalidad chilena sospechosas de integrar una banda transnacional dedicada al robo de pertenencias de deportistas, tanto de Argentina como de Estados Unidos.

La captura de los hombres ocurrió en la estación de autobuses Retiro, en Buenos Aires, según confirmó la Policía Federal Argentina mediante un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los detenidos.

La banda habría robado a figuras de la NBA y la NFL

De acuerdo con las investigaciones, los ciudadanos chilenos formaban parte de una organización criminal especializada en ingresar a viviendas de lujo pertenecientes a reconocidas figuras del deporte.

Entre las víctimas señaladas se encuentran el extenista argentino Juan Martín Del Potro y estrellas de la NFL como Patrick Mahomes, Travis Kelce y Richard Sherman.

La lista de afectados también incluiría a jugadores de la NBA como Luka Dončić y Mike Conley Jr..

Según las autoridades, los robos se realizaban mientras los deportistas se encontraban fuera de sus ciudades por compromisos profesionales.

Entre los objetos sustraídos destacan joyas, millones de dólares en efectivo, trofeos y medallas.

Estados Unidos ya investiga a otros integrantes

Este caso forma parte de una investigación internacional más amplia relacionada con robos cometidos contra deportistas de alto perfil.

Previamente, siete ciudadanos chilenos fueron detenidos y acusados formalmente en un tribunal de Florida por el delito de conspiración para el transporte interestatal de propiedad robada.

Dicho cargo contempla una pena máxima de hasta 10 años de prisión en Estados Unidos.

Los detenidos en Buenos Aires quedaron a disposición de la justicia argentina mientras avanza el proceso de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

89nk_785b446e5e
Refuerzan operativos de seguridad en Matamoros
INFO_7_UNA_FOTO_32_10ccd6805e
Milo J rompe récord histórico en los Premios Gardel 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_05_27_T124029_916_8713263020
Osezno provoca movilización en colonias de Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_27_at_5_11_03_PM_ae0aa2dcda
Ramos Arizpe impulsa visitas gratuitas sobre museo histórico
Whats_App_Image_2026_05_27_at_5_08_22_PM_54a9561582
Más de 4 mil ciudadanos vigilarán elección en Coahuila
IMG_8704_43895d7f37
Coahuila cerrará paso a políticos vinculados con la delincuencia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_30_35_cbe68600fc
Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros
aseguran_arsenal_687_kilos_cocaina_chiapas_acb8a0c07f
Aseguran arsenal y 687 kilos de cocaína en Chiapas
nl_trafico_969f3658dc
¡Paradójico! No usar camiones incrementa el tráfico en Monterrey
publicidad
×