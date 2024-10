Después de 15 años, los Yankees vuelven a la Serie Mundial

Los Yankees de Nueva York han logrado su ansiado regreso a la Serie Mundial tras vencer a los Guardianes de Cleveland 5 a 2 en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Este triunfo marca el fin de una sequía de 15 años sin participar en el Clásico de Otoño, una espera que empató el récord de la franquicia por la mayor brecha entre títulos, siendo el último en 2009.

El equipo neoyorquino ha sido impulsado por el destacado bateo de sus estrellas, especialmente el bateador designado Giancarlo Stanton, quien ha tenido un papel crucial en los momentos clave.

El camino hacia la Serie Mundial no fue fácil. Los Yankees comenzaron la serie con una desventaja de 0-2 ante los Guardianes, pero un jonrón de dos carreras de Stanton en la parte alta de la sexta entrada empató el juego y lo llevó a entradas extras.

Finalmente, en la parte alta de la décima entrada, Juan Soto selló la victoria para los Yankees al conectar un jonrón de tres carreras con dos outs en el tablero, dejando a los Guardianes sin respuesta.

Aunque los Yankees no han jugado en la Serie Mundial en años recientes, han sido un equipo competitivo, alcanzando los playoffs en casi todas las temporadas y llegando a cinco series de campeonato en la última década.

Sin embargo, sus tres derrotas más recientes en esta fase fueron ante los Astros de Houston, quienes han dominado la Liga Americana durante casi diez años.

