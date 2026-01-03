Benjamín Mora dirigirá al Wuhan Three Towns en China

El entrenador mexicano Benjamín Mora fue anunciado como nuevo director técnico del Wuhan Three Towns, club de la Superliga de China, con lo que regresa al futbol asiático, donde ha forjado una destacada trayectoria y ganado reconocimiento internacional.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista de 46 años agradeció la confianza de la directiva del conjunto chino y aseguró que asume el reto con compromiso y ambición.

Etapa en la Liga MX

Mora llega a China tras concluir su etapa como director técnico de los Gallos Blancos del Querétaro, uno de los clubes con menor presupuesto en la Liga MX.

Pese a ello, logró sumar 40 puntos a lo largo del año y evitó que el equipo pagara multa económica en la tabla de cocientes.

Además, estuvo cerca de clasificar al play-in al final del torneo Apertura 2025. Anteriormente, el estratega mexicano también dirigió a los rojinegros del Atlas.

Éxitos en Malasia

La etapa más exitosa de su carrera se dio con el Johor Darul Takzim FC, en Malasia, donde conquistó 11 títulos, entre ellos cinco Superligas locales, cuatro Malasia Charity Shield, una Copa nacional y la FA Cup del país.

Ahora, Mora asumirá el mando del Wuhan Three Towns, equipo que compite en la Superliga de China, máxima categoría del futbol en ese país y con el que fue campeón por primera vez en 2022, en busca de repetir el éxito bajo la dirección del estratega mexicano.

