Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G9r_Xq_UC_Xw_AA_Cvlq_b23e8aeb82
Deportes

Benjamín Mora dirigirá al Wuhan Three Towns en China

El técnico mexicano Benjamín Mora fue anunciado como nuevo entrenador del Wuhan Three Towns, marcando su regreso al futbol asiático tras su paso por la Liga MX

  • 03
  • Enero
    2026

El entrenador mexicano Benjamín Mora fue anunciado como nuevo director técnico del Wuhan Three Towns, club de la Superliga de China, con lo que regresa al futbol asiático, donde ha forjado una destacada trayectoria y ganado reconocimiento internacional.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista de 46 años agradeció la confianza de la directiva del conjunto chino y aseguró que asume el reto con compromiso y ambición.

Etapa en la Liga MX

Mora llega a China tras concluir su etapa como director técnico de los Gallos Blancos del Querétaro, uno de los clubes con menor presupuesto en la Liga MX.

dsewvsw.JPG

Pese a ello, logró sumar 40 puntos a lo largo del año y evitó que el equipo pagara multa económica en la tabla de cocientes.

Además, estuvo cerca de clasificar al play-in al final del torneo Apertura 2025. Anteriormente, el estratega mexicano también dirigió a los rojinegros del Atlas.

Éxitos en Malasia

La etapa más exitosa de su carrera se dio con el Johor Darul Takzim FC, en Malasia, donde conquistó 11 títulos, entre ellos cinco Superligas locales, cuatro Malasia Charity Shield, una Copa nacional y la FA Cup del país.

Ahora, Mora asumirá el mando del Wuhan Three Towns, equipo que compite en la Superliga de China, máxima categoría del futbol en ese país y con el que fue campeón por primera vez en 2022, en busca de repetir el éxito bajo la dirección del estratega mexicano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Designan_a_Victor_Hugo_Borja_como_titular_de_la_COFEPRIS_8d90a7fd16
Designan a Víctor Hugo Borja como titular de la COFEPRIS
finanzas_peso_8dd77cdabd
Cierra peso como la sexta moneda más apreciada frente al dólar
Bienvenida_al_mundo_Nace_la_primera_bebe_del_2026_en_Edomex_f834919fce
¡Bienvenida al mundo! Nace la primera bebé del 2026 en México
publicidad

Últimas Noticias

vicepresidenta_de_venezuela_2026_65fa96c05a
Tribunal ordena a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela
mdc_brooklyn_centro_de_detencion_brooklyn_nueva_york_maduro_mayo_zambada_diddy_combs_60da06fb32
Criminales en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn
antes_dano_consejo_militar_fuerte_tiuna_caracas_eua_ataca_b64b1c2471
Revelan imágenes de daños en Fuerte Tiuna tras ataque de EUA
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
elementos_de_seguridad_aerea_14eeb4b4e1
Desvían vuelo Madrid- Monterrey a Canadá por muerte de pasajero
publicidad
×