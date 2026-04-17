Precuela de 'Ocean’s' reunirá a Bradley Cooper y Margot Robbie

El próximo proyecto del actor Bradley Cooper será dirigir y producir la precuela de la saga "Ocean’s Eleven", en la que también actuará junto a Margot Robbie.

Los directivos del estudio Warner Bros, Mike De Luca y Pam Abdy, han confirmado que Cooper tiene en puerta el proyecto, el mismo que aún no tiene título, pero cuyo estreno está previsto para el 25 de junio del 2027.

Durante la presentación del proyecto en Las Vegas, Margot Robbie hizo una aparición virtual para resumir el argumento del filme.

Warner Bros lanzó la franquicia de "Ocean’s" en el 2001 con "Ocean’s Eleven", de Steven Soderbergh, una nueva versión de la película de atracos de 1960 del estudio que en aquella ocasión fue protagonizada por Frank Sinatra y otros miembros del denominado Rat Pack, recuerda la publicación.

George Clooney (quien interpreta a Danny Ocean), Brad Pitt, Julia Roberts y Matt Damon fueron algunas de las estrellas de la trilogía de Soderbergh, que concluyó con "Ocean’s Thirteen" en 2007.

En 2018, Warner Bros estrenó "Ocean’s Eight", el spin-off del director Gary Ross de la trilogía de Soderbergh protagonizada por Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway.

Sabías que…

Bradley Charles Cooper nació en Filadelfia el 5 de enero de 1975.

Obtuvo la Maestría en Bellas Artes en The New School, de Nueva York.

En 1999, hizo su debut en televisión con una pequeña aparición en Sex and the City.

La película que lo catapultó a la fama fue ¿Qué pasó ayer? (The Hangover) en el 2009, que tuvo segunda y tercera parte.

Prestó su voz para el personaje de Rocket Raccoon en la película Guardianes de la Galaxia.

Ha ganado un premio BAFTA, cuatro Critics' Choice y dos Grammys, pero ningún Óscar, aunque ha estado nominado cinco veces como actor.

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