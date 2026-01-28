Djokovic avanza a semifinales tras retiro de Musetti en Australia

El Abierto de Australia vivió una jornada intensa y marcada por giros inesperados, con el pase de Novak Djokovic a semifinales tras el retiro por lesión de Lorenzo Musetti, así como el histórico avance de Jessica Pegula y la contundente victoria de Elena Rybakina.

Djokovic selló su boleto a semifinales luego de que Musetti, quinto cabeza de serie, se retirara en el tercer set por una lesión en la parte superior de la pierna derecha.

El italiano había dominado el encuentro al ganar los dos primeros sets 6-4 y 6-3, pero no pudo continuar tras recibir atención médica.

El serbio, que ganaba 3-1 en el tercer parcial, reconoció que la suerte estuvo de su lado.

“Lo siento mucho por él. Fue un jugador mucho mejor hoy, yo iba camino a casa”, expresó Djokovic, quien busca su undécimo título en Australia y un récord de 25 Grand Slams.

Ahora, Djokovic enfrentará al ganador del duelo entre Ben Shelton y Jannik Sinner, mientras que la otra semifinal masculina será entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.

Pegula hace historia en Melbourne

En la rama femenil, Jessica Pegula derrotó a Amanda Anisimova por 6-2, 7-6 (1) para clasificar por primera vez a las semifinales del Abierto de Australia, tras tres eliminaciones previas en cuartos de final.

La estadounidense mantiene un gran momento, con 14 triunfos en sus últimos 15 partidos ante compatriotas, y ahora buscará su primer título de Grand Slam.

“He estado esperando el momento en que pudiera dar el salto”, señaló Pegula. “Siento que juego buen tenis aquí y me gustan las condiciones”.

Rybakina frena el sueño de Świątek

En otro duelo destacado, Elena Rybakina venció con autoridad a Iga Świątek por 7-5 y 6-1, evitando que la polaca completara el Grand Slam de carrera.

Rybakina se apoyó en un servicio sólido, especialmente en el segundo set, para dominar el encuentro.

La kazaja enfrentará a Pegula en semifinales, con un historial parejo de 3-3 entre ambas.

“En el segundo set jugué más libre y serví mejor. El servicio está ayudando mucho”, afirmó Rybakina.

La otra semifinal femenil será entre la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y Elina Svitolina, en una recta final que promete duelos de gran intensidad.

