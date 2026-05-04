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Djokovic vuelve a entrenar en Roma tras lesión en el hombro

Novak Djokovic reapareció en el Foro Itálico tras dos meses fuera por lesión, de cara al Masters 1000 de Roma, donde es seis veces campeón

  • 04
  • Mayo
    2026

El tenista serbio Novak Djokovic volvió a entrenar este lunes en el Foro Itálico, sede del Masters 1,000 de Roma, luego de permanecer dos meses fuera de la competencia debido a una lesión en el hombro derecho que lo obligó a pausar su actividad en el circuito profesional.

Su regreso representa su reaparición en el torneo romano, una competencia en la que no había participado en la edición anterior, algo que no ocurría desde 2007, marcando así un retorno esperado por aficionados y organización.

Una lesión que lo alejó de varios torneos

Djokovic sufrió la lesión en el hombro derecho tras su participación en el Masters 1,000 de Indian Wells en marzo de 2026. Su último partido antes de la pausa fue el 11 de marzo, cuando fue eliminado en octavos de final por el británico Jack Draper.

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A partir de ese momento, el serbio comenzó un proceso de recuperación que lo llevó a ausentarse del Masters 1,000 de Miami, así como de los torneos de Montecarlo y Madrid, prolongando su tiempo fuera de la competición mientras se enfocaba en su rehabilitación física.

El regreso de Djokovic generó una fuerte expectativa en Roma, donde aficionados se dieron cita en el Foro Itálico para presenciar su entrenamiento.

El serbio es una de las figuras más destacadas en la historia del torneo, con seis títulos y doce finales disputadas, lo que refuerza su vínculo con la competición italiana.

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La organización del torneo también celebró su regreso a través de redes sociales, destacando el momento como uno de los más esperados del certamen, en referencia al retorno de una de las grandes leyendas del tenis mundial.

Contexto del Masters 1000 de Roma

La edición actual del torneo llega con ausencias importantes, entre ellas la del español Carlos Alcaraz, mientras que el italiano Jannik Sinner se presenta como uno de los principales favoritos en busca de conquistar el único Masters 1,000 que aún no ha ganado.

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En este contexto, Djokovic podría enfrentarse a Sinner únicamente en una eventual final, siempre y cuando ambos avancen en sus respectivos cuadros, lo que añade expectativa al desarrollo del torneo.

 


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