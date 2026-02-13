Donovan Carrillo finaliza con el lugar 22 en Milano-Cortina 2026

El mexicano Donovan Carrillo Suazo pone en alto el nombre de México al concluir este viernes, en vigésimo segundo lugar de la tabla de Patinaje Artístico en su modalidad individual sobre la pista de hielo Milano Ice Skating Arena, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Resultado y puntuación final

El patinador tapatío logró posicionarse al ser calificado con un total de 219.06 puntos, los cuales se desglosaron de la siguiente forma:

Elementos técnicos: 71.56

Componentes: 71.94

Deducciones: 0

Recordemos que en el programa corto para clasificar hasta las últimas instancias de la competencia, fue de 75.56 puntos, con 39.71 de elementos técnicos, a pesar de sufrir una caída durante su participación. El mexicano se posicionó detrás de Petr Gumennik y Maxim Naumov, seleccionados de Rusia y Estados Unidos, respectivamente.

Carrillo contento por su desempeño

Mencionó que se siente contento por su participación dentro de este magno evento, por lo que afirmó que es un antes y un después dentro de su trayectoria deportiva.

“Hay mucho aprendizaje en esta competencia, pero también siento que es un parteaguas en mi carrera” declaró ante los medios de comunicación.

Programa libre con clásicos musicales

Durante su participación en este programa libre, se escucharon las canciones “My Way” (en dos versiones), “Trouble”, “Jailhouse Rock” y “A little less a conversation”. Estas canciones fueron elegidas por el mexicano debido a que era uno de sus sueños el interpretar estos clásicos de Frank Sinatra y Elvis Presley, debido a que una de sus abuelas le había insistido desde hace años a que la patinara.

Emotivo cierre sobre el hielo

Al concluir su programa libre, el mexicano protagonizó un emotivo momento al besar la pista de hielo, con una sonrisa en los labios y lleno de emoción. Al levantarse, buscó entre el público a sus padres, quienes lo vieron por primera vez participar en un torneo de alto nivel. Después se dirigió hacia una cámara para enviar su tradicional mensaje: “Besos, México”.

Aseguró que le encantaría volver a la siguiente edición olímpica, pero recalcó que depende de que continúe la financiación “según los planes”.

Este mexicano hizo historia al clasificar por segunda ocasión en unos Juegos Olímpicos de Invierno y en ambos, llegar hasta la final. Además de ser el primer patinador masculino de México en los últimos 30 años.

Kazajistán gana el oro olímpico

Mikhail Shairodov se consolidó como el campeón de patinaje artístico individual masculino este viernes, en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026.

Luego de liderar la tabla con un puntaje total de 291.50, seguido de los japoneses Kagiyama Yuma con 280.06 y Sato Shun con 274.90.

Esta es la primera presea que obtiene Kazajistán en esta disciplina artística y la primera para su país en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Así concluyeron los patinadores olímpicos

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

1. Mikhail Shaidorov - Kazajistán

2. Kagiyama Yuma - Japón

3. Sato Shun - Japón

4. Cha Hungwan - Corea del Sur

5. Stephen Gogolev - Canadá

6. Petr Gummennik - Rusia

7. Adam Siao Him Fa - Francia

8. Ilia Malinin - Estados Unidos

9. Daniel Grassl - Italia

10. Nika Egadze - Georgia

11. Kevin Aymoz - Francia

12. Andrew Torgashev - Estados Unidos

13. Miura Kao - Japón

14. Lukas Britschgi - Suiza

15. Mateo Rizzo - Italia

16. Aleksandr Selevenko - Estonia

17. Jin Boyang - China

18. Deniss Vasiljevs - Letonia

19. Kyrylo Marsal - Ucrania

20. Maxim Naumov - Estados Unidos

21. Vladimir Samoilov - Rusia

22. Donovan Carrillo - México

23. Li Yu-Hsiang - China Taipei

24. Adam Hagara - Eslovaquia

