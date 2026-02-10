¡México! Donovan Carrillo clasifica a final de Patinaje Artístico

El mexicano Donovan Carrillo clasificó a la final este martes tras participar en el programa corto individual varonil al alcanzar 75.56 puntos, consolidandose en el tercer lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026.

El patinador artístico interpretó la canción "Hip Hip Chin Chin", con la que alcanzó una puntuación técnica de 39.71. Sin embargo, en el total se le redujo un punto por la caída que sufrió durante la rutina.

Esto lo posicionó en el tercer lugar por detrás del ruso Petr Gumennik con 86.72 puntos y el estadounidense Maxim Naumov con 85.65 puntos.

Al concluir su participación, Carrillo se acercó a una cámara para dedicar su actuación a México.

"Esto es para México, los sueños se hacen realidad" exclamó Carrillo después de enviar un beso.

Donovan Carrillo es el primer patinador artístico olímpico masculino de México en 30 años, regresó a sus segundos Juegos Olímpicos.

Donovan Carrillo, primer mexicano en dos Olimpiadas de invierno

El patinador artístico tapatío Donovan Carrillo hizo historia al convertirse en el primer mexicano en clasificar a dos ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, al asegurar su lugar en Milano-Cortina 2026.

El logro llegó tras conquistar la medalla de bronce en el Clasificatorio Olímpico Beijing 2025, consolidando su posición como uno de los mejores patinadores de América Latina.

