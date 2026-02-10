Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
donovan_carrillo_4312621174
Deportes

¡México! Donovan Carrillo clasifica a final de Patinaje Artístico

Esto lo posicionó en la final de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, por detrás de Petr Gumennik y el estadounidense Maxim Naumov

  • 10
  • Febrero
    2026

El mexicano Donovan Carrillo clasificó a la final este martes tras participar en el programa corto individual varonil al alcanzar 75.56 puntos, consolidandose en el tercer lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026.

donovan-carrillo.jpg

El patinador artístico interpretó la canción "Hip Hip Chin Chin", con la que alcanzó una puntuación técnica de 39.71. Sin embargo, en el total se le redujo un punto por la caída que sufrió durante la rutina.

donovan-carrillo.jpg

Esto lo posicionó en el tercer lugar por detrás del ruso Petr Gumennik con 86.72 puntos y el estadounidense Maxim Naumov con 85.65 puntos.

donovan-carrillo.jpg

Al concluir su participación, Carrillo se acercó a una cámara para dedicar su actuación a México.

"Esto es para México, los sueños se hacen realidad" exclamó Carrillo después de enviar un beso.

Donovan Carrillo es el primer patinador artístico olímpico masculino de México en 30 años, regresó a sus segundos Juegos Olímpicos.

Donovan Carrillo, primer mexicano en dos Olimpiadas de invierno

El patinador artístico tapatío Donovan Carrillo hizo historia al convertirse en el primer mexicano en clasificar a dos ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, al asegurar su lugar en Milano-Cortina 2026.

donovan-carrillo.jpg

El logro llegó tras conquistar la medalla de bronce en el Clasificatorio Olímpico Beijing 2025, consolidando su posición como uno de los mejores patinadores de América Latina.

Aquí te presentamos la nota completa: Donovan Carrillo, primer mexicano en dos Olimpiadas de invierno


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_roger_federer_0bda6802a7
Inducción de Federer al Hall of Fame agota entradas en 2 minutos
brock_purdy_san_francisco_c982de422c
San Francisco sería uno de los que jugaría en CDMX en 2026
AP_26042770995530_62543dde84
Seahawks llegan a casa y celebran triunfo con desfile en Seattle
publicidad

Últimas Noticias

IMG_8229_1686256f2f
Preparan acto por 20 años de Pasta de Conchos con Sheinbaum
IMG_8224_f0043c948d
Manolo Jiménez atribuye brote de sarampión a omisiones federales
Whats_App_Image_2026_02_11_at_9_19_19_PM_0dd2e555ee
Instalan 'Mesa FIFA' para coordinar seguridad estatal y federal
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×