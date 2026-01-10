Schleper y Carrillo serán abanderados en Milano-Cortina 2026

El Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció que la esquiadora alpina Sarah Schleper y el patinador artístico Donovan Carrillo serán los abanderados de la delegación mexicana en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero en Italia.

La designación reconoce la trayectoria, el liderazgo y el impacto de ambos atletas en el desarrollo de los deportes invernales en México.

Un honor compartido

No será la primera vez que Schleper y Carrillo compartan este honor, ya que también fueron abanderados en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, consolidándose como referentes del deporte invernal mexicano.

Sarah Schleper, una carrera histórica

Sarah Schleper, especialista en esquí alpino, vivirá en Milano-Cortina su séptima participación olímpica, un récord en los Juegos de Invierno.

Su trayectoria comenzó en Nagano 1998, cuando representó a Estados Unidos, país cuyos colores defendió hasta Vancouver 2010.

Desde PyeongChang 2018, Schleper compite por México tras su matrimonio con el mexicano Federico Gaxiola. Es considerada la máxima referente del esquí alpino en América Latina y ha expresado su deseo de dejar un legado para las nuevas generaciones tras su retiro.

Donovan Carrillo, referente del patinaje artístico

Originario de Jalisco, Donovan Carrillo es uno de los patinadores artísticos más destacados de México y la región. En Beijing 2022, hizo historia al clasificar al programa libre y finalizar en el puesto 22, marcando el regreso de México al patinaje artístico olímpico tras tres décadas.

Milano-Cortina 2026 será su segunda participación olímpica consecutiva, luego de conseguir la plaza durante el clasificatorio realizado en China, donde además obtuvo una medalla de bronce.

La delegación mexicana

La delegación nacional estará integrada también por Regina Martínez y Allan Corona, quienes debutarán en unos Juegos Olímpicos de Invierno en la disciplina de esquí de fondo.

De manera tentativa, el abanderamiento oficial de la delegación mexicana se realizará el próximo lunes, y se espera que tenga lugar en Palacio Nacional.

