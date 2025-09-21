Cerrar X
Donovan Carrillo clasifica a Milán-Cortina de Patinaje artístico

El mexicano Donovan Carrillo aseguró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, tras conseguir la medalla de bronce

  • 21
  • Septiembre
    2025

El mexicano Donovan Carrillo aseguró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 tras conquistar la medalla de bronce en el preolímpico Skate to Milano 2025, celebrado en Beijing.

Carrillo, de 25 años, acumuló 222.36 puntos en la competencia: 137.39 en el programa libre, donde presentó una rutina inspirada en canciones de Elvis Presley, y 84.97 en el programa corto. Con ello alcanzó el tercer lugar del clasificatorio, detrás del ruso Petr Gumennik (262.82), ganador del oro, y del surcoreano Hyungyeom Kim (228.60), quien obtuvo la plata.

“He sentido que la espera por las puntuaciones ha sido más larga que el propio programa. Sabía que había tenido algunos fallos tontos, pero peleé cada elemento. Estoy feliz de que el esfuerzo haya tenido recompensa”, expresó Carrillo en conferencia de prensa.

Las últimas dos plazas olímpicas quedaron en manos del ucraniano Kyrylo Marsak (217.57) y del taiwanés Li Yu-Hsiang (216.98).

Con este resultado, México estará presente por segunda edición consecutiva en el patinaje artístico olímpico, algo que no ocurría desde la participación de Ricardo Olavarrieta y Mayda Navarro en Albertville 1992. Carrillo rompió la sequía histórica en Beijing 2022 y ahora buscará consolidar su legado en Italia.

“Me siento muy agradecido. El programa no salió como esperaba, fue mucho mejor en los entrenamientos, pero estoy feliz de que haya sido suficiente”, declaró emocionado el patinador.

La edición número 25 de los Juegos Olímpicos de Invierno se llevará a cabo del 6 al 22 de febrero de 2026 en Milán y Cortina d’Ampezzo. El Unipol Forum de Milán será la pista donde Carrillo intentará hacer historia y luchar por una medalla olímpica.


