Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
aw_VBRDF_7185247562
Deportes

Donovan Carrillo avanza a la final en Cuatro Continentes Beijing

El patinador mexicano Donovan Carrillo clasificó a la final del Campeonato Cuatro Continentes en Beijing, rumbo a Milano-Cortina 2026

  • 24
  • Enero
    2026

Donovan Carrillo continúa consolidándose como el máximo referente del patinaje artístico mexicano a nivel internacional.

El atleta originario de Zapopan, Jalisco, logró una actuación histórica al clasificar a la final del Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico Beijing 2026.

El certamen, que se celebra en China, forma parte de la preparación del mexicano rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Clasificación a la final

Carrillo participó en el programa corto varonil, donde obtuvo una puntuación de 74.00 unidades.

Este resultado lo colocó en la posición 14 de la clasificación general, suficiente para asegurar su boleto a la gran final del torneo, que reúne a los mejores patinadores de Asia, América, Oceanía y África.

Con este desempeño, el mexicano competirá por el título y contará con el respaldo de la afición nacional.

La final del Campeonato Cuatro Continentes está programada para este sábado 24 de enero, alrededor de las 22:40 horas (tiempo del centro de México).

Rumbo a Milano-Cortina 2026

El avance de Carrillo se da apenas días después de haber sido nombrado abanderado de la delegación mexicana por la presidenta Claudia Sheinbaum, rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

El patinador disputará sus segundos Juegos Olímpicos, tras su histórica participación en Beijing 2022, donde se convirtió en el primer mexicano en clasificar a una final olímpica en patinaje artístico varonil.

El Campeonato de los Cuatro Continentes representa una de las últimas competencias de alto nivel antes de la cita olímpica en Italia, que se celebrará del 6 al 22 de febrero de 2026.

Carrillo llegará a Milano-Cortina con experiencia olímpica, un amplio calendario internacional y la responsabilidad de encabezar a la delegación mexicana, reafirmando su papel como figura clave de los deportes invernales del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_maillia_bogueto_paris_daad63ae70
El Malilla y El Bogueto llevan el urbano mexicano a París
Whats_App_Image_2026_01_23_at_2_22_39_PM_1_64d27c4563
Fuera la automatización, el futuro será hecho a mano
datos_desfasados_imss_tamaulipas_c5924ffa41
Datos desfasados en IMSS puede frenar atención médica y trámites
publicidad

Últimas Noticias

refuerzan_protocolos_tormenta_invernal_mexico_fa6041b06f
Refuerzan protocolos por tercera temporada invernal en México
EH_UNA_FOTO_2026_01_25_T083552_772_034cbe4f5a
Retira Prepa Tec 1.3 toneladas de residuos de Río Santa Catarina
sultanes_femenil_pierde_contra_algodoneras_2053a9bb24
Sultanes Femenil sufre derrota ante Algodoneras de Unión Laguna
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×