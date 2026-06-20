Ecuador queda al borde de la eliminación tras empate con Curazao

El empate sin goles quedó sellado tras un duelo de alta exigencia física y defensiva, en el que Curazao logró sostener el resultado hasta el final

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La selección de Curazao escribió este sábado una página histórica al conseguir su primer punto en una Copa del Mundo, tras empatar 0-0 frente a Ecuador en actividad del Grupo E del Mundial 2026.

El conjunto caribeño resistió durante los 90 minutos en un duelo de alta exigencia, en el que el portero Eloy Room fue determinante para sostener el resultado y convertirse en la figura del encuentro disputado en el estadio de Kansas City.

Eloy Room sostiene a Curazao ante el asedio ecuatoriano

El partido comenzó con intensidad inmediata. Apenas al minuto 2, Ecuador estuvo cerca de abrir el marcador por conducto de Enner Valencia, pero Room respondió con una atajada clave que envió el balón a tiro de esquina.

El propio Valencia volvió a generar peligro al minuto 19, aunque su remate terminó en las manos del arquero curazoleño.

Con el paso de los minutos, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece no logró generar ocasiones claras de forma constante, mientras Curazao comenzó a encontrar espacios en transiciones ofensivas.

En la segunda mitad, Ecuador volvió a tomar la iniciativa. Moisés Caicedo probó desde larga distancia al minuto 49, pero nuevamente apareció Room para evitar la caída de su arco.

El encuentro se mantuvo abierto, con intervenciones destacadas en ambas áreas. El guardameta ecuatoriano Hernán Galíndez respondió con tres atajadas consecutivas ante intentos de Leandro Bacuna, Livano Comenencia y Juergen Locadia, mientras que Eloy Room volvió a lucirse al detener otro remate de Enner Valencia al minuto 66.

Primer punto mundialista para la selección caribeña

El empate sin goles quedó sellado tras un duelo de alta exigencia física y defensiva, en el que Curazao logró sostener el resultado hasta el final.

El 0-0 representa el primer punto en la historia mundialista de la selección caribeña, en un torneo que ya comienza a marcar hitos para una escuadra que ha mostrado crecimiento en los últimos años a nivel regional e internacional.