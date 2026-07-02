Ya es oficial, Beccacece y cuerpo técnico dejan a Ecuador

Mediante redes sociales la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo oficial la salida de Sebastián Beccacece tras la eliminación ante México en el Mundial

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La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) oficializó este jueves la salida de Sebastián Beccacece como director técnico de la selección nacional, luego de la eliminación de La Tricolor en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Mediante un comunicado publicado en la red social X, el organismo informó que también concluyó el ciclo del cuerpo técnico encabezado por el estratega argentino y agradeció el compromiso, la dedicación y el profesionalismo mostrados durante su gestión.

La decisión se produjo apenas dos días después de que Ecuador cayera 2-0 frente a México, resultado que significó su eliminación del Mundial 2026 en la ronda de dieciseisavos de final.

Durante la fase de grupos, la selección ecuatoriana perdió 1-0 ante Costa de Marfil, empató sin goles con Curazao y derrotó 2-1 a Alemania, resultados que le permitieron avanzar a la fase de eliminación directa.

Beccacece dirigió a la selección ecuatoriana en 24 partidos, entre encuentros oficiales y amistosos, con un saldo de nueve victorias, 12 empates y tres derrotas.

Uno de sus principales logros fue clasificar a Ecuador al Mundial 2026 tras finalizar en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas.

Con la salida de Beccacece, la Federación Ecuatoriana de Fútbol iniciará la búsqueda de un nuevo entrenador para encabezar el siguiente proceso de la selección nacional.