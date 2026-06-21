Egipto vence a Nueva Zelanda y es líder del Grupo G

Con goles de Mostafa Ziko, Mohamed Salah y Trézéguet, los 'faraones' vencieron 3-1 a Nueva Zelanda y son lideres en solitario de su grupo

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Los jugadores egipcios bailaron en la cancha mientras sus aficionados vestidos de rojo celebraban en las gradas. Los Faraones finalmente consiguieron su primera victoria en un Mundial.

Mohamed Salah anotó el gol de la ventaja y Egipto terminó por derrotar el domingo 3-1 a Nueva Zelanda.

Salah celebró su 68vo gol internacional alzando el puño antes de que sus compañeros lo rodearan a los 67 minutos. A los 85, cuando Salah fue sustituido, recibió una ovación de pie por parte del público que llenó el BC Place de Vancouver.

Cuando todo terminó, el entrenador Hossam Hassan y un asistente tomaron una bandera egipcia y corrieron alrededor del campo agitándola en alto. Los aficionados vitorearon y cantaron mucho después del pitazo final.

“Siempre doy lo mejor por la selección nacional”, dijo Salah. “Creo que hoy es un día muy especial, con nuestra primera victoria en el Mundial”.

Egipto pasó a encabezar la clasificación del Grupo G con el triunfo, pero todavía no tiene asegurado un lugar en la fase de eliminación directa. Los Faraones disputarán un partido decisivo contra Irán el viernes en Seattle, y necesitarán al menos un empate para avanzar.

Egipto cumple su cuarta participación en un Mundial tras quedarse fuera del torneo en Qatar hace cuatro años. Salah anotó un par de goles en el Mundial de 2018 en Rusia.

Finn Surman puso en ventaja a Nueva Zelanda a los 15 minutos con una palomita tras un tiro de esquina servido por la sensación de Instagram Tim Payne. Fue el tercer gol internacional del defensor de 1,90 metros, que juega para los Timbers de Portland en la MLS.

Omar Marmoush cedió un tiro libre a Salah a los 35 minutos, pero el remate se fue apenas desviado y se curvó hacia la red lateral. Egipto se fue al descanso abajo 1-0.

“Entre el primer y el segundo tiempo, dijimos que no, que no íbamos a salir de esta cancha a menos que nos quedáramos con la victoria, a menos que hiciéramos que todos se sientan orgullosos y felices”, dijo Hassan. “Les dije a los jugadores, ‘no estoy dispuesto a retirarme, no estoy dispuesto a dar dos pasos atrás’”.

Egipto aumentó la presión al salir del descanso y Mostafa Zico rompió líneas con el empate: encontró espacio entre Surman y Payne para conectar un cabezazo al que el arquero Max Crocombe alcanzó a meter la mano, pero no pudo detener, a los 58 minutos. Zico celebró haciendo gestos para que los aficionados en las gradas animaran.

Salah aprovechó un pase de taco de Zico para su gol, que lo deja a uno de igualar a su entrenador, Hossam Hassan, como goleador histórico de la selección. El cabezazo de Trezeguet sentenció la cuenta para Egipto a los 82.

Hamdy Fathy, de Egipto, fue sustituido cerca del final del primer tiempo tras una aparente lesión lejos del balón. Fue reemplazado por Ramy Rabia.

En el debut contra Bélgica, Emam Ashour anotó el gol tempranero para Egipto, pero luego Romelu Lukaku ingresó al partido y causó caos en el área, lo que derivó en un autogol para un empate 1-1.

Nueva Zelanda se puso en ventaja dos veces ante Irán en su debut de grupo, pero terminó cediéndola para un empate 2-2. Elijah Just anotó los dos goles de los All Whites.

Nueva Zelanda regresa a Vancouver el viernes para enfrentar a Bélgica. Los All Whites todavía buscan su primera victoria en un Mundial. Pero aún no han sido eliminados.

“Simplemente hay que creer y ser positivo”, dijo el veterano Chris Wood. “Todavía estamos a una victoria. Todavía podemos ir, vencer a Bélgica y avanzar. No voy a mentir, va a ser muy difícil”.

Irán y Bélgica empataron sin goles durante la misma jornada en Inglewood, California, lo que dejó a ambos equipos con dos empates consecutivos en el torneo.