Egipto advierte que guerra en Medio Oriente no debe eclipsar Gaza

Egipto advirtió este miércoles que la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán no debe eclipsar las conversaciones para implementar el acuerdo de tregua que puso fin a las hostilidades en Gaza.

Luego de una serie de llamadas con autoridades de Palestina, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, hizo hincapié en que las tensiones en Medio Oriente no deben desviar la atención.

"La actual escalada de tensiones en la región no debe desviar la atención de la necesidad de completar la implementación de todos los requisitos de la segunda fase del plan del presidente Trump" explicó.

El alto funcionario egipcio subrayó la necesidad de "desplegar en Gaza una Fuerza Internacional de Estabilización, garantizar el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria y poner en marcha programas de recuperación y reconstrucción tempranos"

Estas son las últimas cifras registradas en Franja de Gaza por las hostilidades

Más de 70,000 personas murieron en los bombardeos desplegados en el enclave desde principios de octubre de 2023.

La primera etapa contemplaba el cese de la ofensiva israelí, la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamás, el repliegue de tropas en algunas áreas de Gaza y el ingreso de ayuda humanitaria suficiente a la población.

La segunda fase recoge la retirada total de las fuerzas de Israel, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

Abdelaty también "habló sobre los peligrosos acontecimientos en Cisjordania, incluidas las continuas violaciones israelíes y la escalada de las incursiones militares, la expansión de la actividad de asentamientos y los ataques de colonos", añadió la nota.

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