Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
06e71b14ff77caaf8c4d617a1f2c1c824df658d8w_bfc4a7025a
Internacional

Egipto y Siria refuerzan alianza ante tensión en Oriente Medio

El Cairo y Damasco intensifican su coordinación diplomática en plena crisis regional, marcada por la guerra entre Estados Unidos e Irán

  • 03
  • Mayo
    2026

Egipto y Siria dieron este domingo un nuevo paso en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales al celebrar en El Cairo una reunión de alto nivel entre el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Badr Abdelaty, y su homólogo sirio, Asaad al Shaibani, en un contexto regional marcado por la guerra en Oriente Medio, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el creciente riesgo de una escalada mayor.

El encuentro, celebrado en la capital egipcia, estuvo centrado en la cooperación política entre ambos países, la crisis siria y los desafíos estratégicos que enfrenta la región.

Egipto reafirma respaldo a la estabilidad de Siria

Durante la reunión, Abdelaty reiteró que la postura egipcia frente a Siria se basa en el apoyo a la seguridad, la estabilidad y la preservación de la unidad nacional siria, subrayando la importancia de mantener intactas las instituciones del Estado y evitar cualquier forma de fragmentación o intervención externa.

El jefe de la diplomacia egipcia expresó además su respaldo a las aspiraciones del pueblo sirio, insistiendo en la necesidad de respetar la soberanía y la integridad territorial del país árabe.

El Cairo también remarcó la urgencia de intensificar la lucha contra el terrorismo, el extremismo y el fenómeno de combatientes extranjeros, elementos que considera fundamentales para convertir a Siria nuevamente en un actor de estabilidad regional.

Uno de los puntos más sensibles del encuentro fue la posición egipcia respecto a Israel. Abdelaty manifestó el rechazo “categórico” de Egipto a las acciones israelíes en Siria, acusando a Tel Aviv de aprovechar la actual coyuntura regional para ampliar su ocupación territorial y profundizar la desestabilización.

En ese sentido, Egipto exigió el cumplimiento del Acuerdo de Separación de 1974 e insistió en su histórica postura a favor del fin de la ocupación israelí de los Altos del Golán.

La declaración supone una señal política relevante en medio del reordenamiento de alianzas en Oriente Medio y del aumento de tensiones derivado del conflicto entre Washington y Teherán.

La guerra regional acelera la coordinación diplomática

Las conversaciones entre ambas delegaciones también abordaron el impacto regional de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, así como la situación en Líbano, dos factores considerados clave para el equilibrio geopolítico de la zona.

Egipto subrayó la necesidad de una acción coordinada regional e internacional para contener la expansión del conflicto y evitar una mayor desestabilización en varios frentes simultáneos.

Por su parte, Siria destacó la importancia de ampliar la cooperación con Egipto y fortalecer mecanismos de coordinación política frente a los desafíos compartidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_04_26_T163554_988_5692cecb41
Hallan fragmento de 'La Ilíada' dentro de una momia egipcia
AP_26114439991524_d8398d752a
Arrestan a exagente por video filtrado de masacre en Siria
egipto_advierte_guerra_medio_oriente_no_debe_eclipsar_gaza_20a96c2f92
Egipto advierte que guerra en Medio Oriente no debe eclipsar Gaza
publicidad

Últimas Noticias

el_horizonte_info7_mx_36_e1239fc13d
Sacan guardespaldas de diputada del Congreso por ingresar armado
deportes_america_alineacion_indebida_a5a9a0d6b1
Exonera la FMF al América por alineación indebida ante Pumas
Whats_App_Image_2026_05_04_at_6_37_26_PM_59b50cca4d
Estalla protesta por falta de doctores y medicina oncológica
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×