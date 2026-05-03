Egipto y Siria refuerzan alianza ante tensión en Oriente Medio

Egipto y Siria dieron este domingo un nuevo paso en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales al celebrar en El Cairo una reunión de alto nivel entre el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Badr Abdelaty, y su homólogo sirio, Asaad al Shaibani, en un contexto regional marcado por la guerra en Oriente Medio, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el creciente riesgo de una escalada mayor.

El encuentro, celebrado en la capital egipcia, estuvo centrado en la cooperación política entre ambos países, la crisis siria y los desafíos estratégicos que enfrenta la región.

Egipto reafirma respaldo a la estabilidad de Siria

Durante la reunión, Abdelaty reiteró que la postura egipcia frente a Siria se basa en el apoyo a la seguridad, la estabilidad y la preservación de la unidad nacional siria, subrayando la importancia de mantener intactas las instituciones del Estado y evitar cualquier forma de fragmentación o intervención externa.

FM Abdelatty received his Syrian counterpart FM Asaad Al-Shaibani today. They held consultations with the participation of Egyptian & Syrian ministers of industry. He underscored support to achieve security and stability in Syria & respect for its territorial integrity. pic.twitter.com/80ZOnhucYu — Ministry of Foreign Affairs of Egypt (@MFAEgOfficial) May 3, 2026

El jefe de la diplomacia egipcia expresó además su respaldo a las aspiraciones del pueblo sirio, insistiendo en la necesidad de respetar la soberanía y la integridad territorial del país árabe.

El Cairo también remarcó la urgencia de intensificar la lucha contra el terrorismo, el extremismo y el fenómeno de combatientes extranjeros, elementos que considera fundamentales para convertir a Siria nuevamente en un actor de estabilidad regional.

Uno de los puntos más sensibles del encuentro fue la posición egipcia respecto a Israel. Abdelaty manifestó el rechazo “categórico” de Egipto a las acciones israelíes en Siria, acusando a Tel Aviv de aprovechar la actual coyuntura regional para ampliar su ocupación territorial y profundizar la desestabilización.

En ese sentido, Egipto exigió el cumplimiento del Acuerdo de Separación de 1974 e insistió en su histórica postura a favor del fin de la ocupación israelí de los Altos del Golán.

La declaración supone una señal política relevante en medio del reordenamiento de alianzas en Oriente Medio y del aumento de tensiones derivado del conflicto entre Washington y Teherán.

La guerra regional acelera la coordinación diplomática

Las conversaciones entre ambas delegaciones también abordaron el impacto regional de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, así como la situación en Líbano, dos factores considerados clave para el equilibrio geopolítico de la zona.

Egipto subrayó la necesidad de una acción coordinada regional e internacional para contener la expansión del conflicto y evitar una mayor desestabilización en varios frentes simultáneos.

Por su parte, Siria destacó la importancia de ampliar la cooperación con Egipto y fortalecer mecanismos de coordinación política frente a los desafíos compartidos.

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