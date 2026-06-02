El Tricolor, con toque 'regio' para el Mundial 2026 

Es cierto, Rayados y Tigres no aportaron jugadores a la lista de 26 futbolistas de la Selección Mexicana para el Mundial 2026; sin embargo, en el Tricolor existen actualmente seis elementos que estarán en la Copa del Mundo… y que en años pasados defendieron los jerseys de los clubes regios:

César Montes, defensa - jugó en Rayados

Johan Vásquez, defensa - jugó en Rayados

Jesús Gallardo, defensa - jugó en Rayados

Luis Romo, mediocampista - jugó en Rayados

Julián Quiñones, delantero - jugó en Tigres

Javier Aguirre, director técnico, fue entrenador de Rayados.

En tanto, 14 jugadores foráneos o extranjeros de la Liga MX fueron convocados por diferentes selecciones para participar en la edición 23 de la Copa del Mundo, que arranca el próximo jueves 11 de este mes de junio.

Estos 14 elementos se repartieron de la siguiente manera:

Uruguay: 4 jugadores

Panamá: 4 jugadores

Ecuador: 3 jugadores

Colombia: 2 jugadores

Estados Unidos: 1 jugador

Cabe destacar el caso excepcional de Marcelo Flores, quien fue considerado para la lista final de la Selección de Canadá, pero tras una lesión sufrida el pasado sábado en la Final de la Concacaf Champions Cup con sus Tigres contra el Toluca, ha quedado descartado de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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