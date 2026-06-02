Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_02_at_1_14_15_AM_2d0703102f
Deportes

El Tricolor, con toque 'regio' para el Mundial 2026 

Aunque los clubes de la Sultana del Norte no aportaron jugadores a la selección, seis elementos del combinado azteca mundialista estuvieron en Rayados y Tigres

  • 02
  • Junio
    2026

Es cierto, Rayados y Tigres no aportaron jugadores a la lista de 26 futbolistas de la Selección Mexicana para el Mundial 2026; sin embargo, en el Tricolor existen actualmente seis elementos que estarán en la Copa del Mundo… y que en años pasados defendieron los jerseys de los clubes regios:

  • César Montes, defensa - jugó en Rayados
  • Johan Vásquez, defensa - jugó en Rayados
  • Jesús Gallardo, defensa - jugó en Rayados
  • Luis Romo, mediocampista - jugó en Rayados
  • Julián Quiñones, delantero - jugó en Tigres
  • Javier Aguirre, director técnico, fue entrenador de Rayados.

En tanto, 14 jugadores foráneos o extranjeros de la Liga MX fueron convocados por diferentes selecciones para participar en la edición 23 de la Copa del Mundo, que arranca el próximo jueves 11 de este mes de junio.

Estos 14 elementos se repartieron de la siguiente manera:

  • Uruguay: 4 jugadores
  • Panamá: 4 jugadores
  • Ecuador: 3 jugadores
  • Colombia: 2 jugadores
  • Estados Unidos: 1 jugador

Cabe destacar el caso excepcional de Marcelo Flores, quien fue considerado para la lista final de la Selección de Canadá, pero tras una lesión sufrida el pasado sábado en la Final de la Concacaf Champions Cup con sus Tigres contra el Toluca, ha quedado descartado de la Copa Mundial de la FIFA 2026.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26154053674884_b8695c7d48
Spurs y Knicks, listos para unas Finales inéditas
deportes_mexico_db9b53e84e
México tendría 4 bajas para el juego ante Sudáfrica
deportes_congo_2f87000179
Cancelan amistoso de RD Congo por preocupaciones de ébola
publicidad

Últimas Noticias

AP_26154053674884_b8695c7d48
Spurs y Knicks, listos para unas Finales inéditas
escena_scary_movie_ae4913703d
'Scary Movie 6' promete burlarse de todo en Hollywood
nl_fan_fest_presentacion_ade9f11449
Encenderá el fútbol 39 días de fiesta en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

menor_fiscalia_coahuila_306db6980c
Menor ya está en un entorno seguro: gobernador
Whats_App_Image_2026_06_01_at_15_29_25_df78d68005
Reducen a escombros la casa de 'Pipo' en el centro de Monterrey
IMG_4402_1bfdd033d9
Localizan cuerpo en estado de descomposición en San Pedro
publicidad
×