El Tricolor tiene buenos números ante Sudáfrica

Tal parece que la Selección Mexicana de Futbol podría arrancar la justa de 2026 con una victoria este jueves, en el Estadio Ciudad de México, escenario en el que disputará el juego inaugural a las 13:00 horas ante Sudáfrica.

Y es que el Tricolor tiene números positivos cada vez que enfrenta a los sudafricanos, ya sea en partido amistoso u oficial.

Ambos combinados se han visto las caras en cuatro batallas, con saldo de dos victorias para los aztecas, a cambio de una derrota y un empate, con 10 goles para los mexicanos y cinco para Sudáfrica.

Estos conjuntos ya se midieron en una fiesta futbolera: hace 16 años, en el primer cotejo de Sudáfrica 2010, con empate de 1-1; este duelo se celebró también el 11 de junio, pero fue viernes. De hecho, este fue su enfrentamiento más reciente.

Los “verdes” vencieron a los sudafricanos en 1993 en un juego de preparación, y en el 2000 en la Copa USA.

Ficha

Futbol - Hoy

Justa de 2026

Partido inaugural

Grupo A

México Vs Sudáfrica

Estadio Ciudad de México

13:00 horas

Azteca 7

Inicio de la transmisión: 11:30 horas para darle cobertura a la inauguración

El otro juego de este jueves

Corea - Rep. Checa

Estadio Guadalajara

20:00 horas - Grupo A

Partidos entre México y Sudáfrica

Año Competencia Resultado 1993 Amistoso México 4-0 Sudáfrica 2000 Copa USA México 4-2 Sudáfrica 2005 Copa Oro Sudáfrica 2-1 México 2010 Partido inaugural Sudáfrica 1-1 México

Posible alineación de México

PORTERO



Raúl Rangel

DEFENSAS



Israel Reyes



César Montes



Johan Vásquez



Jesús Gallardo

MEDIOCAMPISTAS



Erik Lira



Álvaro Fidalgo



Brian Gutiérrez

DELANTEROS



Julián Quiñones



Roberto Alvarado



Raúl Jiménez

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