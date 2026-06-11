El Tricolor tiene buenos números ante Sudáfrica
Ambas selecciones se han enfrentado en cuatro ocasiones, entre amistosos y oficiales, con dos victorias para los mexicanos, a cambio de un empate y una derrota
- 11
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Junio
2026
Tal parece que la Selección Mexicana de Futbol podría arrancar la justa de 2026 con una victoria este jueves, en el Estadio Ciudad de México, escenario en el que disputará el juego inaugural a las 13:00 horas ante Sudáfrica.
Y es que el Tricolor tiene números positivos cada vez que enfrenta a los sudafricanos, ya sea en partido amistoso u oficial.
Ambos combinados se han visto las caras en cuatro batallas, con saldo de dos victorias para los aztecas, a cambio de una derrota y un empate, con 10 goles para los mexicanos y cinco para Sudáfrica.
Estos conjuntos ya se midieron en una fiesta futbolera: hace 16 años, en el primer cotejo de Sudáfrica 2010, con empate de 1-1; este duelo se celebró también el 11 de junio, pero fue viernes. De hecho, este fue su enfrentamiento más reciente.
Los “verdes” vencieron a los sudafricanos en 1993 en un juego de preparación, y en el 2000 en la Copa USA.
Ficha
Futbol - Hoy
Justa de 2026
Partido inaugural
Grupo A
México Vs Sudáfrica
Estadio Ciudad de México
13:00 horas
Azteca 7
Inicio de la transmisión: 11:30 horas para darle cobertura a la inauguración
El otro juego de este jueves
Corea - Rep. Checa
Estadio Guadalajara
20:00 horas - Grupo A
Partidos entre México y Sudáfrica
|Año
|Competencia
|Resultado
|1993
|Amistoso
|México 4-0 Sudáfrica
|2000
|Copa USA
|México 4-2 Sudáfrica
|2005
|Copa Oro
|Sudáfrica 2-1 México
|2010
|Partido inaugural
|Sudáfrica 1-1 México
Posible alineación de México
PORTERO
- Raúl Rangel
DEFENSAS
- Israel Reyes
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
MEDIOCAMPISTAS
- Erik Lira
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
DELANTEROS
- Julián Quiñones
- Roberto Alvarado
- Raúl Jiménez
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