barcelona_psg_14a594eb22
Enfrentará Barcelona al PSG en el Olímpico por obras en Camp Nou

El Barcelona jugará su partido de la Champions League contra el PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys debido a los retrasos en la construcción del Camp Nou

  • 19
  • Septiembre
    2025

El próximo partido de la UEFA Champions League del Barcelona contra el Paris Saint-Germain se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, su sede durante las dos ediciones anteriores, informó este viernes el club español.

La expectativa del Barcelona era regresar a un Camp Nou recién renovado al inicio de esta temporada, pero los retrasos en la construcción lo han obligado a jugar en otro escenario.

El club azulgrana decidió recibir al PSG en el Estadio Olímpico, con capacidad para 55,000 espectadores, después de haberse visto obligado a enfrentar al Valencia en su primer partido en casa de la temporada de La Liga española en su pequeño Estadi Johan Cruyff, que solo tiene capacidad para 6.000 personas y está ubicado fuera de la ciudad.

También enfrentarán a Getafe en La Liga el domingo en el Johan Cruyff, donde su equipo femenino disputa la mayoría de sus partidos.

El campeón europeo PSG visitará al Barça el 1 de octubre en la segunda jornada de partidos de la fase de liga de la Liga de Campeones. Luis Enrique, técnico del PSG, dirigió previamente al conjunto catalán.

“El club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas”, dijo el Barça en un comunicado.


