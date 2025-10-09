‘Es un cartel muy bonito’: Emiliano Gamero, rejoneador mexicano

La Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ se vestirá de fiesta este domingo con una corrida que promete emociones intensas y momentos inolvidables que estarán a cargo de los triunfadores de la actual temporada regiomontana: el rejoneador mexicano Emiliano Gamero, quien reaparece luego de su exitosa gira europea; la valiente torera queretana Paola San Román y el debutante torero español Marco Pérez, quienes lidiarán un encierro de la afamada ganadería guanajuatense de Santa María de Xalpa.

Gamero, quien recientemente cerró su histórica temporada europea, vuelve a Monterrey muy motivado y cargado de un gran entusiasmo de triunfar nuevamente en esta plaza, luego de manifestarse en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte.

“Gracias a Dios fue una campaña buenísima, otra vez histórica. La temporada europea ha sido un éxito, y la primera parte de mi temporada mexicana también fue muy buena”, comentó el rejoneador tras participar en varios escenarios de España y Portugal, y reconoció la importancia de regresar a esta tierra: “Esta (la Monumental Monterrey) ya es mi puerta de entrada y salida, y -como siempre- vengo dispuesto a entregarles un cachito de mi corazón porque esta plaza es un aliciente muy bonito e importante para mí”.

El rejoneador adelantó que los aficionados regiomontanos podrán disfrutar de su repertorio renovado, fruto de las experiencias vividas en Europa, y de nuevas y espectaculares suertes que espera presentar en México. Además, Gamero prometió sorprender con la participación de su nuevo caballo ‘Cosmo’, cuya presentación se asemeja a la del aclamado ‘Júpiter’: “Les va a encantar, es un potro que vuela, muy elegante y ágil, que dará un espectáculo especial en el ruedo”, recalcó.

El cartel se completa con la destacada participación de la triunfadora de la pasada corrida de las tradiciones, la queretana Paola San Román, reconocida por su valor y técnica impecable, además del joven diestro español Marco Pérez, quien el domingo hará su debut en Monterrey.

En torno al cartel y sus alternantes, el rejoneador capitalino refirió: “Es un cartel muy bonito y Paola es una extraordinaria torera, valiente e impresionante, y Marco es un gran torero que se estrena como matador de toros. El cartel me encanta y es una gran responsabilidad salir a torear al lado de ellos”, expresó Gamero.

El caballero mexicano, quien luego de sus espectaculares triunfos en esta plaza ha concretado su “romance” con la afición taurina local, remató la entrevista lanzando una invitación muy especial al público regio: “Invito a toda mi gente, viene el ‘Charro Gamero’, que se la rifa y que vengo con todo. Vengo con nuevos proyectos de qué hacer en el ruedo y con caballos nuevos que les van a encantar”.

Los boletos para la corrida de este domingo, a las 16:30 horas, ya se encuentran a la venta en taquillas de la plaza y en la plataforma de súperboletos.com.

