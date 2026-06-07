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España llega a Puebla para enfrentar a Perú en su último amistoso

El encuentro ante la selección andina será el último antes del debut mundialista, en un compromiso que se disputará este lunes a las 20:00 horas

  • 07
  • Junio
    2026

La Selección de España ya se encuentra en territorio mexicano. La noche de este domingo, la "Furia Roja" aterrizó en el estado de Puebla para disputar su último partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando enfrente a Perú.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente arribó poco después de las 19:00 horas, procedente de Chattanooga, Estados Unidos, ciudad donde estableció su campamento base para la justa mundialista.

Luis de la Fuente ofrecerá conferencia en el Estadio Cuauhtémoc

Tras su llegada al hotel de concentración, la agenda del combinado español contempla una rueda de prensa en el Estadio Cuauhtémoc, en la que participarán el seleccionador Luis de la Fuente y el delantero Yéremy Pino.

El encuentro ante Perú servirá para afinar los últimos detalles antes del debut mundialista, en un compromiso que se disputará este lunes a las 20:00 horas.

España tendrá bajas importantes ante Perú

Para este compromiso, España no podrá contar con tres de sus futbolistas debido a lesiones musculares: Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz.

Los tres jugadores permanecieron en Estados Unidos para continuar con sus respectivos procesos de recuperación y tampoco participaron en el amistoso del pasado jueves frente a Irak, encuentro que terminó con empate 1-1.

El resto del plantel se encuentra disponible para el duelo contra la selección peruana, considerado el último ensayo antes del arranque de la Copa del Mundo.

Una vez concluido el compromiso en Puebla, la delegación española regresará a Estados Unidos para continuar con su preparación.

La "Furia Roja" no volverá a jugar en territorio mexicano sino hasta el próximo 26 de junio, cuando viaje a Guadalajara para disputar su tercer encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a la selección de Uruguay.


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