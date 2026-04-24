'Espero se recupere y que complete un Mundial fantástico': Flick

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, abordó la lesión de Lamine Yamal y confió en que el delantero pueda recuperarse a tiempo para disputar el Mundial con la selección española.

El joven atacante sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo dejará fuera del resto de la temporada, en un momento clave para el club azulgrana.

¿Qué dijo Flick sobre la lesión de Lamine Yamal?

El entrenador explicó que el futbolista sintió molestias tras una jugada previa al penalti frente al Celta, aunque en ese momento no parecía grave.

Tras ejecutar el disparo, el dolor aumentó y pidió el cambio. Flick destacó que se trata de su primera lesión muscular y que forma parte de su proceso de aprendizaje como jugador profesional.

¿Podrá llegar al Mundial?

El técnico alemán se mostró optimista sobre su recuperación y aseguró que el atacante está “centrado y motivado”, por lo que espera verlo en condiciones para el torneo internacional. Además, confía en que regresará “más fuerte” tras este periodo de rehabilitación.

La baja de Yamal supone un reto para el Barcelona en la recta final del campeonato, donde lidera la clasificación con ventaja sobre el Real Madrid. Con seis partidos por disputar, Flick pidió a su plantilla elevar el rendimiento colectivo y mantenerse unidos para sostener el liderato.

Opciones dentro del plantel

Ante la ausencia del delantero, jugadores como Roony Bardghji podrían asumir un rol más relevante. Flick aseguró que el futbolista está preparado para tener más minutos, mientras que también evaluó el estado físico de João Cancelo, quien regresa de lesión y deberá demostrar su nivel en los entrenamientos.

Próximo reto ante Getafe

El Barcelona enfrentará al Getafe CF en un duelo que considera exigente, especialmente por el rendimiento reciente del rival.

Flick subrayó la importancia de mantener el ritmo de juego y reducir errores para asegurar los puntos.

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