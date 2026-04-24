Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
hansi_flick_67b7a1fe0d
Deportes

'Espero se recupere y que complete un Mundial fantástico': Flick

El técnico alemán del equipo azulgrana se mostró optimista sobre su recuperación y aseguró que el atacante está 'centrado y motivado'

  • 24
  • Abril
    2026

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, abordó la lesión de Lamine Yamal y confió en que el delantero pueda recuperarse a tiempo para disputar el Mundial con la selección española.

El joven atacante sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo dejará fuera del resto de la temporada, en un momento clave para el club azulgrana.

¿Qué dijo Flick sobre la lesión de Lamine Yamal?

El entrenador explicó que el futbolista sintió molestias tras una jugada previa al penalti frente al Celta, aunque en ese momento no parecía grave.

Tras ejecutar el disparo, el dolor aumentó y pidió el cambio. Flick destacó que se trata de su primera lesión muscular y que forma parte de su proceso de aprendizaje como jugador profesional. 

lamine-yamal-lesion-barcelona.jpg

¿Podrá llegar al Mundial?

El técnico alemán se mostró optimista sobre su recuperación y aseguró que el atacante está “centrado y motivado”, por lo que espera verlo en condiciones para el torneo internacional. Además, confía en que regresará “más fuerte” tras este periodo de rehabilitación.

La baja de Yamal supone un reto para el Barcelona en la recta final del campeonato, donde lidera la clasificación con ventaja sobre el Real Madrid. Con seis partidos por disputar, Flick pidió a su plantilla elevar el rendimiento colectivo y mantenerse unidos para sostener el liderato.

atletico-de-madrid-sorprende-al-vencer-al-barcelona.jpg

Opciones dentro del plantel

Ante la ausencia del delantero, jugadores como Roony Bardghji podrían asumir un rol más relevante. Flick aseguró que el futbolista está preparado para tener más minutos, mientras que también evaluó el estado físico de João Cancelo, quien regresa de lesión y deberá demostrar su nivel en los entrenamientos.

Próximo reto ante Getafe

El Barcelona enfrentará al Getafe CF en un duelo que considera exigente, especialmente por el rendimiento reciente del rival.

Flick subrayó la importancia de mantener el ritmo de juego y reducir errores para asegurar los puntos.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_25_at_5_21_37_PM_b60733a5de
Homenajea afición felina a Gignac con mosaico
H_Gs_UT_Rh_WQAA_5_JIV_56fce63a4b
¡Solo ganar! Tigres busca asegurar su pase a la Liguilla
WEFE_4_1940e29a1d
La boxeadora mexicana Fátima Herrera va por el oro en Brasil
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_25_at_5_21_37_PM_b60733a5de
Homenajea afición felina a Gignac con mosaico
que_son_los_microsismos_esto_puedes_hacer_antes_durante_y_despues_de_uno_7ad0f780e9
Sismo de magnitud 5 'sacude' el sur de Perú; no reportan daños
claudia_sheinbaum_988f25e268
Sheinbaum dará más información el lunes sobre operativo de la CIA
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
Whats_App_Image_2026_04_24_at_2_55_59_PM_663390fc68
Feminicidio en restaurante de Reynosa; agresor es detenido
publicidad
×