San Pedro vuelve a liderar ranking nacional de seguridad: INEGI

San Pedro Garza García volvió a colocarse como el municipio con menor percepción de inseguridad en el país, al registrar apenas 4.4% en marzo de 2026, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El resultado no solo lo posiciona en el primer lugar a nivel nacional, sino que también representa una mejora significativa respecto al 8.7% reportado en el último trimestre de 2025, es decir, una reducción de 4.3 puntos porcentuales.

Un resultado histórico en percepción de seguridad

Los datos del INEGI colocan a San Pedro como el municipio con el nivel más bajo de percepción de inseguridad registrado en los últimos años, consolidando su liderazgo en este indicador.

La encuesta, levantada entre el 23 de febrero y el 13 de marzo de 2026 en 91 áreas urbanas del país, mide la percepción ciudadana sobre seguridad pública y sirve como referencia para la toma de decisiones en política pública.

Cabe destacar que el ejercicio se realizó semanas antes de un hecho violento ocurrido en la zona de Arboleda, uno de los sectores residenciales del municipio.

Lee la nota completa: Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en marzo 2026, 61.5% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 67.2%

🚹 54.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/1H3F6QwN6H — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 24, 2026

San Nicolás también destaca

En el mismo estudio, San Nicolás de los Garza se mantuvo dentro de los cinco municipios con mejor percepción de seguridad en el país, reforzando la presencia de Nuevo León en los primeros lugares.

Panorama nacional: 6 de cada 10 se sienten inseguros

A nivel nacional, la percepción de inseguridad sigue siendo alta. En marzo de 2026, el 61.5% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, una ligera mejora respecto al 63.8% reportado en diciembre de 2025.

El desglose por género muestra una brecha relevante, ya que el 67.2% de las mujeres se sienten inseguras, mientras que el 54.6% de los hombres comparten esa percepción.

Las ciudades con mayor y menor percepción

Entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad destacan:

Irapuato: 92.1%

Guadalajara: 90.2%

Ecatepec de Morelos: 87.6%

Mientras que las de menor percepción fueron:

San Pedro Garza García: 4.4%

Piedras Negras: 12.9%

Benito Juárez: 16.4%

El informe también identifica variaciones importantes entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Las ciudades con mayor incremento en percepción de inseguridad fueron:

Puerto Vallarta: de 32.0% a 59.9%

Tepic: de 37.9% a 53.9%

Zapopan: de 54.7% a 70.8%

En contraste, las mayores reducciones se registraron en:

San Pedro Garza García: de 8.7% a 4.4%

Saltillo: de 28.1% a 16.7%

Torreón: de 29.5% a 20.3%

El estudio también revela los lugares donde la población se siente más vulnerable:

70.6% se siente inseguro en cajeros automáticos en vía pública

en vía pública 65.3% en las calles

64.1% en el transporte público

60.1% en carreteras

Mientras gran parte del país mantiene niveles elevados de percepción de inseguridad, San Pedro Garza García reafirma su posición como referente nacional en este indicador.

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