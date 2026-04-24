La Fórmula 1 vuelve a Turquía desde 2027 con contrato de 5 años

El Gran Premio de Turquía regresará al calendario de la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada, marcando su primera aparición desde 2021 con un acuerdo inicial de al menos cinco años. La decisión fue confirmada por la categoría y su organismo rector tras el anuncio del gobierno turco.

El regreso de la competencia se produce en un contexto de ajustes dentro del calendario global del automovilismo, donde se busca equilibrar sedes tradicionales con nuevas plazas. La reincorporación de Turquía responde tanto a su historial en la categoría como a su relevancia estratégica en la región.

¿Por qué vuelve Turquía al calendario de la Fórmula 1?

El anuncio fue respaldado por el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien destacó la estabilidad del país y su posicionamiento como sede confiable para eventos internacionales. Durante la presentación, el piloto Yuki Tsunoda realizó una exhibición en Estambul a bordo de un monoplaza de Red Bull.

El circuito de Estambul Park, ubicado en las afueras de la ciudad, fue sede de la Fórmula 1 entre 2005 y 2011. Posteriormente, regresó de forma temporal en 2020 y 2021 debido a la reconfiguración del calendario provocada por la pandemia de Covid-19.

Un circuito con historia y retos técnicos

La pista es reconocida por su complejidad técnica, en especial por la curva ocho, considerada una de las más exigentes del campeonato. En este trazado se han registrado momentos relevantes, incluyendo las tres victorias consecutivas de Felipe Massa entre 2006 y 2008, así como triunfos de Lewis Hamilton.

La reaparición del Gran Premio de Turquía se da tras recientes interrupciones en el calendario causadas por tensiones en Medio Oriente, lo que obligó a cancelar carreras en Bahréin y Arabia Saudita. Estas modificaciones dejaron espacios que la organización ha buscado cubrir con sedes consolidadas.

Reconfiguración global de sedes

El calendario de la Fórmula 1 seguirá ajustándose en los próximos años. Mientras Turquía y Portugal regresan, otras carreras como el Gran Premio de Países Bajos saldrán del programa. Además, algunas sedes comenzarán a alternarse a partir de 2027 para optimizar la rotación de eventos.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) estimó que existen alrededor de 19 millones de aficionados al automovilismo en Turquía, lo que refuerza el interés por mantener esta sede dentro del campeonato.

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