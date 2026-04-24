Apertura 2026 arrancará tres días antes de la Final del Mundial

Durante la más reciente Asamblea de Dueños, los clubes aprobaron que el torneo Apertura 2026 arranque en plena disputa de la Copa del Mundo de Norteamérica.

El campeonato comenzará el jueves 16 de julio, apenas un día después de la segunda Semifinal del Mundial y a solo tres días de la Gran Final, programada en MetLife Stadium.

La coincidencia de fechas abre distintos escenarios, especialmente en torno a la disponibilidad de jugadores. Existe la posibilidad de que el torneo arranque sin seleccionados nacionales, en caso de que la Selección Mexicana alcance las instancias finales del torneo organizado por la FIFA.

Además, incluso si los futbolistas quedan eliminados antes, los tiempos de descanso tras una competencia de alto nivel podrían provocar ausencias en la Jornada 1.

Sin calendario completo, pero con fechas definidas

Aunque el calendario detallado aún no ha sido publicado, la liga adelantó algunos momentos clave del torneo:

Inicio del torneo regular: 16 de julio de 2026

Inicio de la Liguilla: 19 de noviembre (Cuartos de Final)

(Cuartos de Final) Final de ida: jueves 10 de diciembre

Final de vuelta: domingo 13 de diciembre

La programación definitiva de partidos se dará a conocer en las próximas semanas.

Se confirma la eliminación del Play-In

Uno de los cambios más relevantes aprobados por los dueños es la desaparición del formato Play-In, implementado en torneos recientes.

De esta forma, la Liguilla volverá a disputarse directamente con los equipos clasificados a Cuartos de Final, lo que simplifica el cierre del campeonato.

Liguilla previa al Mundial, sin seleccionados

Otro punto a considerar es que la fase final del torneo previo al Mundial se jugará sin futbolistas convocados al Tricolor, ya que estos deberán integrarse a una concentración de más de 40 días bajo la dirección de Javier Aguirre.

Esto implica que varios clubes enfrentarán la Liguilla sin algunas de sus figuras, lo que podría influir directamente en la competencia.

Cabe señalar que la única variable que podría modificar las fechas de la Final del Apertura 2026 sería la participación de un club mexicano en la Copa Intercontinental.

En caso de que un equipo de la Liga MX alcance esa instancia y también dispute la final del torneo local, la programación tendría que ajustarse.

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