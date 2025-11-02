Cerrar X
Estos son los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025

Isaac del Toro, Osmar Olvera y Andrea Becerra destacan tras una temporada histórica, con resultados que consolidan al deporte mexicano rumbo al cierre del 2025

  • 02
  • Noviembre
    2025

Este año el talento deportivo mexicano vuelve a ser protagonista: ya se dieron a conocer los 16 ganadores del Premio Nacional del Deporte, uno de los máximos reconocimientos que entrega el Gobierno federal a quienes destacaron en su disciplina durante el último ciclo competitivo.

Entre los reconocidos figuran el ciclista Isaac del Toro, premiado en deporte profesional tras cerrar un año de élite con subcampeonato del Giro de Italia y títulos nacionales tanto en ruta como en contrarreloj; y el clavadista Osmar Olvera, quien consiguió cinco medallas en el Campeonato Nacional de Natación de Singapur.

Otra de las figuras que brilló fue Andrea Becerra Arizaga, campeona del mundo en tiro con arco compuesto en Corea, con Oro individual, Oro por equipos y Bronce mixto, además de sumar Oro individual y Bronce mixto en los World Games 2025.

La ceremonia oficial será encabezada en noviembre por la Presidenta Claudia Sheinbaum y contempla la entrega de diploma, medalla de oro y un estímulo económico de 796 mil pesos.

También recibirán el premio Alegna González y Uziel Muñoz (Atletismo); Luis Carlos Valenzuela y Osiris Macahado (ParaAtletismo) y Donovan Carrillo (Patinaje sobre hielo). Como entrenadores serán reconocidos Alejandro Laberdesque Vázquez (atletismo) y Karen Selene Montellano Ruvalcaba (tiro con arco); mientras que en juez/árbitro serán distinguidas Araceli Ornelas Caballero (taekwondo) y Leslie Selene Velasco González (para powerlifting).

El reconocimiento a trayectoria será para Gabriela Belem Agúndez García (clavados), Donovan Daniel Carrillo Suazo (patinaje sobre hielo), José Arnulfo Castorena Vélez (para natación) y María Lorena Ramírez Nahueachi (ultramaratón). Y en fomento al deporte, la galardonada será Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez.

El deporte mexicano cierra un año que vuelve a poner sus nombres y logros en los reflectores internacionales.


