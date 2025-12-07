Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T090932_617_94e818b5a8
Deportes

Lando Norris conquista su primer título mundial de F1

Lando Norris se coronó campeón de la Fórmula 1 tras concluir tercero en Abu Dabi, convirtiéndose en el piloto británico número once en lograrlo

  • 07
  • Diciembre
    2025

El piloto inglés Lando Norris se proclamó como el 35° campeón del mundo de Fórmula 1, tras acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi celebrado este domingo

El primer conductor de la escudería McLaren, se convirtió en el décimo primer piloto británico en consagrarse como campeón del Gran Circuito.

A través de redes sociales, la Formula 1 compartió una foto del británico con el siguiente mensaje:

"LANDO NORRIS ES EL CAMPEÓN MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2025!!!! 🏆"

Verstappen felicita a Lando

El cuatro veces campeón, Max Verstappen, acudió hasta el lugar donde se encontraba Norris para felicitarlo por su gran desempeño durante esta temporada.

A pesar de que en esta carrera Verstappen se llevó la victoria del GP, fue la suma de puntos que dio el campeonato a Lando Norris.

Lando Norris se consagra como campeón del mundo de Fórmula 1.jpg

Los puntos alcanzados por los tres pilotos fueron los siguientes:

  • Lando Norris: 423 puntos
  • Max Verstappen: 421 puntos 
  • Oscar Piastri: 410 puntos

Al terminar su carrera, Norris realizó con su monoplaza las tradicionales "donas" en el pavimento, símbolo de victoria cuando un piloto se convierte en campeón del mundo.

Russel y Sainz felices por campeonato de Norris

Después de esta carrera, quienes también se acercaron con el nuevo campeón, fueron los pilotos George Russel y Carlos Sainz. De manera afectuosa lo abrazaron para brindarle un emotivo mensaje.

Lando Norris se consagra como campeón del mundo de Fórmula 1.jpg

McLaren se convierte en Campeón de Constructores

La escudería McLaren Mercedes se convirtió en la ganadora de Mundial de Constructores al sumar 833 puntos, seguido por Mercedes con 469 y Red Bull Racing con 451.

Lando Norris se consagra como campeón del mundo de Fórmula 1.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_06_T102254_524_2a7f5d5ba3
Verstappen logra la pole y mete presión a Norris en Abu Dabi
7991d4d0_c5dd_11f0_bca0_d197f0674a9d_3967068616
Hamilton choca en práctica y calienta pelea por el título
EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T114433_737_542a053124
F1: Verstappen gana en Qatar y el título se definirá en Abu Dabi
publicidad

Últimas Noticias

G7rh8gc_W0_AA_Xt_OT_f3e2609339
Detienen al exgobernador de Chihuahua, por lavado de dinero
G7r_Mwu_Y_Wg_AA_Yy_QZ_22b13101ad
Sheinbaum reafirma meta de un millón de viviendas con Infonavit
EH_UNA_FOTO_2025_12_08_T162225_972_3ac5db7eb8
Exhortan a darle prioridad a afectados en Pesquería
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
publicidad
×