Estados Unidos instalará oficina del FBI en Ecuador

Los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos formalizaron este miércoles un acuerdo de cooperación en materia de seguridad que contempla la instalación de la primera oficina permanente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en territorio ecuatoriano. La sede operará en Quito y tendrá como objetivo fortalecer las acciones contra el crimen organizado internacional.

Durante la ceremonia oficial, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, destacó que la iniciativa representa un paso clave para reforzar la lucha contra redes criminales que operan a nivel global.

Según el funcionario, esta alianza permitirá a ambos países mejorar la capacidad para enfrentar organizaciones dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas y otras actividades vinculadas al terrorismo.

Como parte del acuerdo bilateral también se estableció una unidad especial dentro de la Policía Nacional ecuatoriana, que trabajará de forma coordinada con los agentes estadounidenses.

De acuerdo con información difundida por la embajada de Estados Unidos en Quito, esta estructura permitirá a las autoridades de ambos países intercambiar inteligencia, coordinar investigaciones y desarrollar operaciones paralelas contra organizaciones criminales internacionales.

El encargado de negocios de la misión diplomática estadounidense, Lawrence Petroni, señaló que el nuevo esquema de cooperación fortalecerá la capacidad para identificar, desarticular y llevar ante la justicia a las redes delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.

Reimberg explicó que el trabajo conjunto comenzará de inmediato, ya que previamente se realizaron programas de entrenamiento y preparación para las fuerzas policiales ecuatorianas.

La principal diferencia, según el ministro, es que ahora agentes del FBI estarán establecidos permanentemente en el país, colaborando directamente con la unidad especializada de la policía ecuatoriana.

Las investigaciones se concentrarán principalmente en crimen organizado, corrupción, narcotráfico y financiamiento de actividades ilícitas, áreas que se han convertido en una prioridad para el gobierno ecuatoriano.

Aunque esta será la primera oficina oficial del FBI en Ecuador, la agencia estadounidense ya había participado en investigaciones relevantes en el país.

Por ejemplo, especialistas del FBI colaboraron con autoridades ecuatorianas tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, así como en las pesquisas relacionadas con un atentado con coche bomba registrado en 2025 en Guayaquil, cerca de instalaciones vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa.

Estados Unidos refuerza su presencia en seguridad regional

La apertura de esta oficina ocurre en medio del fortalecimiento de la cooperación en seguridad entre Washington y Quito, especialmente desde que el gobierno ecuatoriano declaró una “guerra” contra las organizaciones criminales a comienzos de 2024 debido al aumento histórico de la violencia en el país.

El FBI mantiene desde hace décadas una red internacional de oficinas conocidas como “legal attaché”, ubicadas en embajadas estadounidenses en diferentes ciudades del mundo para colaborar con autoridades locales en investigaciones transnacionales.

Posible expansión de oficinas del FBI en América Latina

La instalación de la oficina en Quito también se enmarca en una estrategia más amplia de Washington para reforzar su cooperación en seguridad con varios países de América Latina, particularmente frente al crecimiento de redes criminales vinculadas al narcotráfico.

Actualmente, el FBI cuenta con representaciones regionales en ciudades como Bogotá, Brasilia, Buenos Aires y Ciudad de México, que coordinan operaciones en múltiples países del continente.

Analistas consideran que, ante el aumento de la actividad del crimen organizado transnacional en la región, Estados Unidos podría impulsar nuevas oficinas o unidades conjuntas en otros países latinoamericanos en los próximos años, aunque hasta ahora no se han anunciado sedes adicionales de forma oficial.

