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Federación Inglesa levanta sanción a Mudryk; volverá a jugar
Mudryk estaba suspendido desde noviembre de 2024 tras haber dado positivo por una baja concentración de meldonium, por lo que había sido sancionado cuatro años
Por Carlos Nava | 31 Julio 2026
El atacante ucraniano Mykhailo Mudryk ha recibido luz verde para reincorporarse a las filas del Chelsea. Así lo dio a conocer la Federación Inglesa de Fútbol (FA), confirmando que el extremo de 25 años y el organismo llegaron a un acuerdo formal que da por concluida su sanción por dopaje.
Mudryk, quien se encontraba suspendido desde noviembre de 2024 tras haber dado positivo por una baja concentración de meldonium, había sido sancionado en primera instancia con cuatro años de inactividad.
Aunque el jugador había apelado el fallo ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), el rumbo del caso cambió drásticamente luego de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) actualizara y modificara sus protocolos de medición.
Bajo la normativa actual, los niveles detectados en el control de 2024 no habrían constituido una infracción a las reglas antidopaje. Ante este contexto y con el aval de la AMA, la FA determinó validar el tiempo ya cumplido por el futbolista como castigo suficiente.
"Mudryk reconoce haber cometido las violaciones de las reglas antidopaje que se le habían reprochado y acepta un periodo de ineligibilidad equivalente al tiempo ya cumplido en la fecha del acuerdo", detalló la FA mediante un comunicado oficial.
Nueva oportunidad bajo la dirección de Xabi Alonso
Llegado a Stamford Bridge en 2023 procedente del Shakhtar Donetsk, el atacante no había logrado afianzarse por completo en el esquema de los Blues, registrando 10 goles en 73 encuentros disputados antes de su suspensión.
Con esta resolución, Mudryk abre una nueva etapa deportiva en la que buscará consolidarse en el proyecto que encabeza el estratega español Xabi Alonso.
Jornada redonda para el Chelsea: Evitan la resta de puntos en la Premier League
La habilitación del ucraniano coincidió con otra noticia favorable para la directiva londinense. El Chelsea logró revertir en la fase de apelación la quita de seis puntos impuesta por la FA, derivada de un expediente que agrupaba 74 infracciones a la reglamentación del organismo.
Aunque la deducción de puntos quedó anulada, la apelación determinó las siguientes resoluciones para la entidad británica:
Sanción económica: El club deberá pagar una multa de 10 millones de libras (aproximadamente 13.4 millones de dólares), monto que será destinado íntegramente al desarrollo del fútbol amateur.
Prohibición de fichajes: La restricción para inscribir jugadores durante dos ventanas de transferencias fue dejada en suspenso, por lo que el club no tendrá que cumplirla de manera inmediata.