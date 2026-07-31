Federación Inglesa levanta sanción a Mudryk; volverá a jugar

Mudryk estaba suspendido desde noviembre de 2024 tras haber dado positivo por una baja concentración de meldonium, por lo que había sido sancionado cuatro años

El atacante ucraniano Mykhailo Mudryk ha recibido luz verde para reincorporarse a las filas del Chelsea. Así lo dio a conocer la Federación Inglesa de Fútbol (FA), confirmando que el extremo de 25 años y el organismo llegaron a un acuerdo formal que da por concluida su sanción por dopaje.

Mudryk, quien se encontraba suspendido desde noviembre de 2024 tras haber dado positivo por una baja concentración de meldonium, había sido sancionado en primera instancia con cuatro años de inactividad.

Aunque el jugador había apelado el fallo ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), el rumbo del caso cambió drásticamente luego de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) actualizara y modificara sus protocolos de medición.

Bajo la normativa actual, los niveles detectados en el control de 2024 no habrían constituido una infracción a las reglas antidopaje. Ante este contexto y con el aval de la AMA, la FA determinó validar el tiempo ya cumplido por el futbolista como castigo suficiente.