Aseguran 2 mil 994 pepinos de mar en carretera de Baja California

Tanto el detenido como el vehículo y la totalidad del cargamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación

Un cargamento integrado por 2 mil 994 ejemplares de pepino de mar fue asegurado durante una revisión vehicular en la carretera San Felipe-Ensenada, en Baja California, donde una persona quedó detenida al no presentar los documentos necesarios para acreditar la procedencia y el traslado legal de la especie.

La movilización ocurrió el 16 de julio, luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional solicitaran el apoyo de inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para identificar los organismos encontrados dentro del vehículo.

Transportaba los ejemplares dentro de 39 bolsas

Durante la inspección, las autoridades localizaron 39 bolsas transparentes de plástico que contenían los 2 mil 994 ejemplares, posteriormente se determinó que pertenecían a la especie Isostichopus fuscus, conocida como pepino de mar pardo o gigante.

La persona responsable del traslado no mostró la autorización expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, requerida para demostrar la procedencia legal de los organismos.

Ante esta irregularidad, tanto el detenido como el vehículo y la totalidad del cargamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía General de la República.

Será la autoridad federal la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido, hasta el momento no se han revelado su identidad, edad o lugar de residencia, tampoco se ha informado el origen, destino, peso, valor comercial o condición en la que eran transportados los ejemplares.

El pepino de mar tiene protección especial

La especie Isostichopus fuscus está catalogada como Sujeta a Protección Especial dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, además, se encuentra incluida en el Apéndice III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Su aprovechamiento y comercialización no están permitidos de manera indiscriminada, pues requieren autorizaciones que garanticen un origen legal y el cumplimiento de las medidas de conservación, en este caso, la falta de documentación llevó al aseguramiento del cargamento y abrió una investigación por un posible delito contra la biodiversidad.

El Código Penal Federal contempla sanciones para quien capture, almacene, transporte o comercialice pepino de mar sin la autorización correspondiente, sin embargo, la Fiscalía deberá establecer qué conducta puede atribuirse a la persona detenida antes de definir una posible imputación.

Baja California acumula otro aseguramiento numeroso

El caso se suma a otro operativo realizado meses atrás en Playas de Rosarito, donde fueron asegurados 21 mil 823 ejemplares de la misma especie, distribuidos también en 39 bolsas dentro de un vehículo, parte del producto estaba seco y el resto había sido procesado mediante cocción y salado.

En aquella intervención, la documentación presentada solamente amparaba una cantidad menor a la encontrada, por lo que el cargamento y la unidad quedaron bajo resguardo federal, aunque las autoridades no han establecido relación entre ambos casos, los aseguramientos muestran la persistencia del traslado irregular de esta especie protegida en Baja California.

En el operativo más reciente participaron ocho elementos de la Secretaría de Marina, 14 integrantes de la Defensa Nacional y dos inspectores ambientales, quienes coordinaron la identificación de los organismos y su entrega a la autoridad ministerial.