Federación Venezolana reactiva agenda deportiva tras terremotos

La Federación Venezolana de Fútbol anunció que retomará de forma gradual sus actividades deportivas luego de la suspensión provocada por los terremotos

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció que reanudará de manera gradual su calendario de actividades deportivas luego de la suspensión temporal decretada tras los devastadores terremotos que golpearon varias regiones del norte del país.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el organismo informó que la vuelta a las canchas se realizará de forma progresiva, manteniendo como prioridad el apoyo a las comunidades afectadas por la emergencia.

De manera gradual, retomamos nuestra agenda deportiva, sin dejar de lado el compromiso y la solidaridad con las víctimas y comunidades afectadas por los recientes acontecimientos.



𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 pic.twitter.com/UdpWrIYyPm — FVF (@FVF_Oficial) July 16, 2026

La federación reiteró su respaldo a las víctimas y a las familias que continúan enfrentando las consecuencias de los sismos registrados el pasado 24 de junio.

En el mensaje, la FVF señaló que cada una de las decisiones tomadas durante las últimas semanas ha estado guiada por criterios de responsabilidad y respeto hacia quienes resultaron afectados por la tragedia.

Asimismo, destacó que el fútbol puede convertirse en una herramienta de encuentro y acompañamiento en momentos difíciles, especialmente para niños, jóvenes deportistas y familias vinculadas a la actividad.

“De manera gradual retomaremos nuestras actividades deportivas, conscientes de que el fútbol también representa un espacio de encuentro, esperanza y crecimiento para nuestros niños, jóvenes futbolistas y toda la familia del fútbol”, indicó la federación.

Continuarán las labores de apoyo

La reactivación de los torneos no significará el fin de las acciones de asistencia emprendidas desde la emergencia.

La FVF explicó que seguirá colaborando con las labores de apoyo social desarrolladas en las zonas afectadas, al tiempo que buscará contribuir a la recuperación de las comunidades mediante el deporte.

El organismo considera que el regreso de la actividad futbolística puede aportar espacios de convivencia y normalidad en medio del proceso de reconstrucción que enfrenta el país.