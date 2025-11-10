Fidalgo habría aceptado jugar con México rumbo al Mundial 2026

Es prácticamente un hecho: el mediocampista español del América, Álvaro Fidalgo, ha decidido representar a México, con miras a integrarse al proceso rumbo al Mundial de 2026.

Y es que, de acuerdo con el periodista Gibrán Araige, el español será considerado por Javier Aguirre para el próximo "microciclo" del Tricolor en Centroamérica.

Pese a esto, solo podrá participar en los entrenamientos, ya que aún no es elegible oficialmente para disputar partidos internacionales.

Por su parte, el periodista Carlos Rodrigo Hernández adelantó que el debut de Fidalgo podría darse durante la Fecha FIFA de marzo, cuando cumpla con los requisitos establecidos por la FIFA para representar al país.

Está naturalizado desde 2024

En diciembre de 2024, Fidalgo obtuvo la nacionalidad mexicana, pero, según el reglamento de la FIFA, que exige cinco años de residencia continua en el país, este no podrá ser convocado oficialmente.

De la duda al sí

Su decisión representa un giro de 180 grados, pues apenas en mayo pasado, Fidalgo había descartado la posibilidad de vestir la verde, argumentando que "El Vasco" contaba con “otras opciones” en su posición.

“No sé qué va a ser de mí a corto ni a largo plazo. Por muchos motivos no me veo en la Selección Mexicana”, declaró entonces a ESPN.

Seis meses después, el mediocampista de 27 años parece haber cambiado de opinión y estaría listo para sumarse a un nuevo reto en su carrera: defender los colores de México rumbo a 2026.

