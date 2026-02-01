Álvaro Fidalgo 'levanta la mano' ante posible llamado del Tri

Álvaro Fidalgo aseguró que a pesar de que su partida hacia el Real Betis es segura, dejó "la puerta abierta" ante un posible llamado a la Selección Mexicana de Fútbol.

"Soy español, pero también mexicano. Nunca se trató de acercarme a la selección, pero dejo abierta la puerta para ello. Hoy no quiero pensar en eso, pero la gente sabe el cariño que le tengo a este país", afirmó el jugador

Este jugador español naturalizado mexicano, es considerado como uno de los mejores centrocampistas en el reciente lustro en el fútbol mexicano. Tras su naturalización, Javier Aguirre habló sobre la posibilidad de darle una oportunidad en el proceso rumbo al Mundial 2026.

"Si tiene legalmente para ser mexicano y jugar en el fútbol mexicano, no tengo por qué cerrarle la puerta", señaló Aguirre.

Entusiasmado por jugar en el antiguo continente

Ante estas declaraciones, el día de hoy, Fidalgo se muestra entusiasmado por el nuevo reto que se le presenta en LaLiga, con el Real Betis.

"El Real Betis es un equipo muy importante, con un gran proyecto. Desde los 14 años he sabido lo que es la competencia, la viví en la cantera del Real Madrid, donde entrenas cada día para ganarte un lugar. Este nuevo reto lo hago para crecer. Estoy preparado para todo lo que venga", subrayó.

De acuerdo con la agencia EFE, el jugador de 28 años aprovechó para despedirse por todo el cariño que recibió de la afición del América, equipo en el que se va como leyenda después de ayudarlo a levantar tres títulos de liga, un Campeón de Campeones, una Súper Copa de la liga y una Campeones Cup.

"Si me decían hace cinco años lo que iba a pasar hubiera tachado eso de una locura, pero lo conseguimos. Para mí lo más importante era salir campeón con el equipo y lo pudimos hacer seis veces. Que la gente te quiera de esta manera, con eso me quedo", puntualizó.

