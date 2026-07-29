FIFA analiza vender acciones del Mundial a inversionistas

La FIFA analiza una operación sin precedentes que permitiría vender una participación de los derechos comerciales de la Copa del Mundo y otros torneos oficiales

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La FIFA analiza la posibilidad de vender una participación de los derechos comerciales de la Copa del Mundo y otros torneos oficiales a inversionistas privados.

Dicha propuesta, impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, busca abrir la puerta a capital externo mediante una estructura similar a la de una empresa con participación de inversionistas.

Un proyecto valuado en miles de millones

De acuerdo con reportes publicados por medios financieros y deportivos internacionales, la FIFA estudia la venta de una participación cercana al 20% de los derechos vinculados a sus principales competiciones.

Las estimaciones señalan que la operación podría alcanzar una valuación cercana a los $100 mil millones de dólares, lo que implicaría una colocación de alrededor de $20 mil millones de dólares para potenciales inversionistas.

La iniciativa incluiría los derechos relacionados con la Copa Mundial masculina y femenina, considerados los activos más valiosos de la organización.

Empresas ligadas a Estados Unidos aparecen en el proyecto

Entre los grupos que han mostrado interés figura Thrive Capital, firma de inversión propiedad de Joshua Kushner, empresario estadounidense y hermano de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Según la información difundida, Thrive Capital buscaría conformar un grupo de inversionistas para participar en los derechos comerciales de los torneos organizados por la FIFA.

También aparece JP Morgan como posible asesor financiero de la operación, una señal de la magnitud económica que tendría el proyecto.

Europa expresa su rechazo

Desde Europa surgieron voces críticas que cuestionan la posibilidad de que los torneos más importantes del planeta queden ligados a intereses financieros externos.

Representantes del futbol europeo señalaron que el juego pertenece a aficionados, clubes y federaciones, no a inversionistas privados.

Una de las posturas más firmes sostiene que la Copa del Mundo no debe tratarse como un producto financiero sujeto a compraventa.

Aunque la FIFA no ha confirmado oficialmente una operación definitiva, los reportes reflejan que el organismo explora nuevas formas de financiamiento para expandir sus competiciones y aumentar sus ingresos globales.

De concretarse, sería uno de los cambios más profundos en la historia de la administración del futbol internacional, al permitir por primera vez la entrada directa de inversionistas privados en activos vinculados al torneo más importante del planeta.