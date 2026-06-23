FIFA analizará mantener pausas de hidratación en Mundiales

Gianni Infantino defendió la medida pese a las críticas de aficionados y aseguró que las interrupciones han contribuido a mantener la intensidad de los partidos

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Las pausas de hidratación que han marcado buena parte de los partidos del Mundial 2026™ podrían convertirse en una medida permanente.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo analizará la continuidad de estas interrupciones en futuras Copas del Mundo, pese a las críticas que han generado entre aficionados y especialistas.

Durante una entrevista concedida este martes, el dirigente aseguró que la experiencia del actual torneo servirá para determinar si las pausas continúan formando parte del reglamento en las próximas ediciones.

“Consideraremos qué hacer en el futuro basándonos en esta experiencia”, señaló.

Infantino defiende los beneficios de las interrupciones

Las pausas de hidratación, que se realizan aproximadamente a la mitad de cada tiempo, han provocado inconformidad en varios estadios, especialmente en aquellos que cuentan con techo y aire acondicionado, donde muchos aficionados consideran innecesaria la medida.

Sin embargo, Infantino defendió la decisión y aseguró que las interrupciones han permitido mantener un ritmo de juego más intenso.

“Quizá el entrenador pueda reevaluar ciertas situaciones, corregir ciertos errores. Los jugadores descansan un poco y vuelven a toda velocidad. ¿Eso es necesariamente malo? Quizá sea bueno”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el nivel físico mostrado durante el Mundial ha sido uno de los más altos registrados en una competición de este tipo.

“Nunca hemos visto 90 minutos en un torneo como este jugados con tanta intensidad. Hasta el último segundo del partido los jugadores atacan y siguen compitiendo”, agregó.

Aunque el Mundial 2026™ ha destacado por la cantidad de goles, el espectáculo ofrecido y las actuaciones de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, las pausas de hidratación se han convertido en uno de los temas más debatidos del torneo.

En varios encuentros, las interrupciones han sido recibidas con abucheos por parte del público, particularmente en sedes cerradas donde las condiciones climáticas no representan un riesgo evidente para los futbolistas.

Las críticas también apuntan a que las pausas funcionan como tiempos muertos similares a los utilizados en ligas deportivas estadounidenses y que ofrecen espacios adicionales para la publicidad televisiva.

FIFA rechaza fines comerciales

Ante esos señalamientos, Infantino negó que la FIFA obtenga ingresos extra por las pausas.

“El contrato ya estaba firmado antes de introducirlas. Nosotros no obtenemos ingresos adicionales”, afirmó.

Incluso ironizó sobre el beneficio que podrían obtener las cadenas de televisión.

“Quizá las cadenas sí generan más. No lo sé, me da gusto por ellas”, comentó.

Más allá de las condiciones climáticas, la FIFA sostiene que la medida busca mantener igualdad de condiciones para todas las selecciones.

Según explicó Infantino, aplicar pausas únicamente en determinados partidos podría generar ventajas tácticas para algunos equipos y no para otros.

“Si usáramos pausas de hidratación solo en aquellos partidos en los que hiciera demasiado calor y no en los otros, daríamos una ventaja o una desventaja a algunos entrenadores o a algunos equipos”, argumentó.

El dirigente insistió en que todos los técnicos deben contar con las mismas oportunidades para ajustar estrategias durante los encuentros, independientemente de la sede o la temperatura.

La decisión se tomará después del Mundial

Por ahora, la FIFA no ha definido si las pausas se mantendrán de manera permanente. El organismo realizará una evaluación integral una vez concluya el Mundial 2026™ y tomará una decisión con base en el impacto deportivo, físico y operativo observado durante el torneo.