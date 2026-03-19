FIFA llama a la paz y proyecta ingresos récord rumbo a 2030

En medio de un escenario internacional marcado por conflictos, la FIFA colocó el mensaje de paz y unidad en el centro de su agenda durante la más reciente reunión de su Consejo, donde también se aprobaron inversiones históricas para el desarrollo del futbol a nivel global.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, destacó el papel del deporte como herramienta de integración en tiempos de crisis.

FIFA Council highlights power of football and the @FIFAWorldCup to build bridges and promote peace



⚽️ FIFA President calls for peace and invites all FIFA World Cup™ participants to compete in a spirit of fair play and mutual respect



⚽️ Record-breaking revenue budget of USD 14… pic.twitter.com/xhpiHlzvom — FIFA Media (@fifamedia) March 19, 2026

Durante la sesión, Infantino hizo un llamado directo a los países y selecciones que participarán en la Copa del Mundo.

“La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol para construir puentes y promover la paz”, afirmó Infantino.

El dirigente también pidió que el próximo Mundial se dispute bajo valores de respeto.

“Esperamos que todos los equipos compitan con espíritu de juego limpio y respeto mutuo”, añadió.

Ingresos récord y más inversión al desarrollo

Uno de los anuncios más relevantes fue la aprobación de un presupuesto de ingresos de $14 mil millones de dólares para el ciclo 2027-2030.

Estos recursos serán reinvertidos en el crecimiento del futbol, con especial énfasis en infraestructura, formación y acceso a tecnología.

El programa FIFA Forward alcanzará los $2 mil 700 millones de dólares, lo que representa un aumento de ocho veces respecto al periodo previo a 2016.

“No se trata solo de cifras, sino de resultados concretos”, subrayó.

Impulso histórico al futbol femenino

En el ámbito deportivo, la FIFA confirmó avances clave para el desarrollo del futbol femenil.

Se anunció que la Copa Mundial Femenina de 2031 será la primera en contar con 48 selecciones, equiparando el formato del torneo varonil.

Además, se convocará a un Congreso Extraordinario antes de finalizar 2026 para definir las sedes de las ediciones de 2031 y 2035, con candidaturas ya en marcha.

Como parte de sus políticas de equidad, la FIFA estableció nuevas medidas obligatorias en competiciones femeninas.

A partir de ahora, los equipos deberán contar con presencia femenina en el cuerpo técnico y médico, incluyendo entrenadoras o asistentes, personal de salud y oficiales en el banquillo.

Postura ante conflicto Palestina-Israel

El organismo también abordó la solicitud de la Asociación Palestina de Fútbol sobre clubes israelíes en territorios en disputa.

La FIFA determinó no tomar medidas, al considerar que el estatus legal de la zona sigue siendo un tema complejo en el derecho internacional.

No obstante, reiteró su disposición para mediar y promover el diálogo entre ambas asociaciones.

Nuevas competiciones y calendario

Entre otras decisiones, se aprobó la creación de la Copa FIFA ASEAN, que debutará en 2026, así como ajustes en el calendario internacional femenino.

También se confirmó que el Mundial Femenil Sub-17 se celebrará en Marruecos del 17 de octubre al 7 de noviembre de 2026.

Con estos anuncios, la FIFA busca consolidar su crecimiento como organismo rector del futbol mundial, apostando por la expansión, la inclusión y la estabilidad

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