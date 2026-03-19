Aumentan premios para campeones de Libertadores y Sudamericana

La Conmebol anunció este jueves un incremento en los premios económicos para las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana a partir de la edición 2026.

El presidente del organismo, Alejandro Domínguez, informó que el campeón de la Libertadores pasará de recibir $24 a $25 millones de dólares, mientras que el ganador de la Sudamericana aumentará su premio de $6,5 a $10 millones.

Este anuncio se realizó durante el sorteo de la fase de grupos en Paraguay, donde también se destacó el crecimiento económico de ambos torneos en los últimos años.

Como referencia, en 2025 el Flamengo lideró las ganancias tras conquistar la Libertadores, mientras que Lanús hizo lo propio en la Sudamericana.

Domínguez aseguró que los ingresos de la Conmebol se reinvierten en el fútbol sudamericano, lo que ha permitido repartir miles de millones de dólares en la última década y fortalecer el desarrollo de los clubes en la región.

Comentarios