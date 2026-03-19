Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
copa_libertadores_366a3e3b84
Deportes

Aumentan premios para campeones de Libertadores y Sudamericana

Los ganadores de las ediciones de 2026 recibirán $25 y $10 millones de dólares, con la intención de fortalecer ingresos y crecimiento del fútbol sudamericano

  • 19
  • Marzo
    2026

La Conmebol anunció este jueves un incremento en los premios económicos para las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana a partir de la edición 2026.

El presidente del organismo, Alejandro Domínguez, informó que el campeón de la Libertadores pasará de recibir $24 a $25 millones de dólares, mientras que el ganador de la Sudamericana aumentará su premio de $6,5 a $10 millones.

Este anuncio se realizó durante el sorteo de la fase de grupos en Paraguay, donde también se destacó el crecimiento económico de ambos torneos en los últimos años.

Como referencia, en 2025 el Flamengo lideró las ganancias tras conquistar la Libertadores, mientras que Lanús hizo lo propio en la Sudamericana.

Domínguez aseguró que los ingresos de la Conmebol se reinvierten en el fútbol sudamericano, lo que ha permitido repartir miles de millones de dólares en la última década y fortalecer el desarrollo de los clubes en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

copa_libertadores_sorteo_4aa83583fe
¿Cuándo es el sorteo de fase de grupos de Copa Libertadores 2026?
Whats_App_Image_2026_03_17_at_1_33_09_AM_403220287b
Damián Álvarez, presente en 'Mundialito callejero'
EH_DOS_FOTOS_128eb09bfc
UEFA confirma cancelación de la Finalissima 2026
publicidad

Últimas Noticias

checo_perez_bottas_9e04fcaae2
Surgen dudas sobre Checo Pérez y Bottas en Cadillac F1
IMG_2364_d822afc296
Esperan a 10 mil en Procesión del Silencio 2026 en Viesca
armas_suiza_eua_e15330e3e0
Suiza bloquea exportaciones de armas a EUA tras guerra con Irán
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×