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Shaquille O’Neal paga funeral de niña fallecida

El exjugador de la NBA asumió los costos para apoyar a la familia de Jada West en medio del duelo por su fallecimiento tras una pelea

  • 19
  • Marzo
    2026

La ex estrella de la NBA, Shaquille O’Neal, conmovió a la comunidad de Georgia al ofrecerse a cubrir la totalidad de los gastos funerarios de Jada West, una estudiante de sexto grado que perdió la vida tras una pelea ocurrida fuera de su escuela.

La menor falleció el pasado 8 de marzo en un hospital local, dejando a su familia en medio de un profundo duelo y una situación económica imprevista, de acuerdo con la agencia AP.

Ante la tragedia, O’Neal manifestó que su intención es evitar que los padres de Jada tengan que enfrentar presiones financieras mientras atraviesan la pérdida de su hija.

"Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo", expresó el exjugador en un comunicado oficial, añadiendo que ayudar a aliviar esta carga, aunque sea de manera mínima, es simplemente "lo correcto".

Este acto de generosidad se suma a la larga lista de acciones filantrópicas de O'Neal, quien se ha caracterizado por intervenir de manera directa en casos de vulnerabilidad social.

Mientras la comunidad de Georgia despide a la pequeña Jada, el gesto de la exestrella de los Lakers destaca como un soporte fundamental para que la familia West pueda llevar a cabo los servicios fúnebres con la dignidad y tranquilidad que el momento requiere.


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