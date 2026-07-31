El plan contemplaba transferir los activos más lucrativos de la FIFA —derechos de televisión, patrocinios, licencias y boletería— a esta nueva estructura

Inicio / Deportes / FIFA renuncia al plan para privatizar la Copa del Mundo

El ambicioso y controvertido plan de la FIFA para privatizar una parte sustancial de su imperio comercial ha colapsado de manera definitiva. La iniciativa, impulsada directamente por el presidente del organismo, Gianni Infantino, se desmoronó tras una rebelión abierta de directivos del fútbol mundial, amenazas de boicot al Mundial y fracturas severas dentro de la propia cúpula ejecutiva de la FIFA.

La propuesta buscaba recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación del 20% de una nueva entidad con fines de lucro denominada FIFA Forward Enterprise, la cual valoraba la rama comercial del organismo en 20.000 millones de dólares.

El plan contemplaba transferir los activos más lucrativos de la FIFA —derechos de televisión, patrocinios, licencias y boletería— a esta nueva estructura.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso confirmaron que el acuerdo ha quedado completamente desestimado. La firma de capital de riesgo Thrive Capital, dirigida por Joshua Kushner (hermano de Jared Kushner), figuraba como el inversor ancla del proyecto, respaldada por la asesoría financiera de JPMorgan. Ante el rechazo generalizado, la firma ha optado por retirarse.