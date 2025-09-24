FIFA revela nombres de las mascotas del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer, a través de un video en sus redes sociales, los nombres de las tres mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch, quienes fueron presentadas como si se tratara de jugadores de fútbol.

En el adelanto, donde solo se muestran sus siluetas, se reveló que Maple será portero, Zayu delantero y Clutch mediocampista.

Aunque aún no se ha mostrado el diseño completo, se espera que cada mascota represente la identidad de las sedes del torneo: Canadá, México y Estados Unidos.

Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de la #CopaMundialFIFA 2026! 🙌 pic.twitter.com/VRnVHyG0sW — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 24, 2025

Los colores usados en la presentación parecen confirmar esta idea: Maple aparece en rojo, tono vinculado a la bandera canadiense; Zayu en verde, distintivo de la bandera mexicana; y Clutch en azul, característico de la estadounidense.

Diversas especulaciones apuntan a que las mascotas podrían ser animales emblemáticos de cada país: un león para Canadá, un jaguar o pantera para México y un águila para Estados Unidos.

Estas figuras buscarían reflejar fuerza, agilidad y espíritu competitivo, además de la pasión futbolística que une al continente rumbo a la Copa del Mundo.

Más allá de la presentación de las mascotas, la FIFA también confirmó uno de los momentos clave en la preparación del torneo: el sorteo oficial de grupos, programado para el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., evento que definirá los enfrentamientos camino a la gran final.

