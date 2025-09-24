Cerrar X
fifa_presenta_logo_mundial_2026_59284fa42a
Deportes

FIFA revela nombres de las mascotas del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer, a través de un video en sus redes sociales, los nombres de las tres mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

  • 24
  • Septiembre
    2025

La FIFA dio a conocer, a través de un video en sus redes sociales, los nombres de las tres mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch, quienes fueron presentadas como si se tratara de jugadores de fútbol.

En el adelanto, donde solo se muestran sus siluetas, se reveló que Maple será portero, Zayu delantero y Clutch mediocampista.

Aunque aún no se ha mostrado el diseño completo, se espera que cada mascota represente la identidad de las sedes del torneo: Canadá, México y Estados Unidos.

Los colores usados en la presentación parecen confirmar esta idea: Maple aparece en rojo, tono vinculado a la bandera canadiense; Zayu en verde, distintivo de la bandera mexicana; y Clutch en azul, característico de la estadounidense.

Diversas especulaciones apuntan a que las mascotas podrían ser animales emblemáticos de cada país: un león para Canadá, un jaguar o pantera para México y un águila para Estados Unidos.

Estas figuras buscarían reflejar fuerza, agilidad y espíritu competitivo, además de la pasión futbolística que une al continente rumbo a la Copa del Mundo.

Más allá de la presentación de las mascotas, la FIFA también confirmó uno de los momentos clave en la preparación del torneo: el sorteo oficial de grupos, programado para el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., evento que definirá los enfrentamientos camino a la gran final.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_24_T160350_277_a7cf7b9652
México enfrentará a Argentina en partido amistoso para el Mundial
espana_ranking_mundial_07a1ab4cc5
España lidera el ranking FIFA por primera vez desde 2014
nl_samuel_grito_b53065dfec
'Trabajamos al máximo para ser la mejor sede del Mundial': Samuel
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_09_25_083225_276c777a5b
Centros de datos nos van a permitir a tiempo: Ebrard
sismo_montemorelos_e794828467
Registra Linares sismo de magnitud 3.7; no se reportan daños
israel_uefa_af9d744214
UEFA evalúa suspender a Israel de todas las competiciones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×