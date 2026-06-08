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FIFA y Diarra llegan a acuerdo sin indemnización

El organismo rector del fútbol y el exjugador francés resolvieron su disputa legal sin pagos ni admisión de responsabilidad

  • 08
  • Junio
    2026

La FIFA informó este lunes que ha alcanzado un acuerdo global con el exfutbolista francés Lassana Diarra, con lo que se dan por concluidos todos los procedimientos legales entre ambas partes, en un caso relacionado con una demanda por 65 millones de euros.

El organismo rector del fútbol aclaró que el acuerdo no implica ningún pago de indemnización ni reconocimiento de responsabilidad por parte de la FIFA.

Origen del conflicto legal

Diarra, exjugador de clubes como Arsenal, Real Madrid y Paris Saint-Germain, inició acciones legales contra la FIFA y la federación belga de fútbol tras una decisión histórica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2024 relacionada con las normas de traspasos.

El caso se originó en una disputa contractual de 2014 con el club Lokomotiv Moscú, tras la cual el jugador y las entidades deportivas mantuvieron diferencias sobre las reglas del sistema de transferencias internacionales.

Sin resolución sobre otras posibles demandas

De acuerdo con la información disponible, no ha quedado claro si el acuerdo alcanzado podría influir en una posible demanda colectiva impulsada por los abogados del exfutbolista en relación con el mismo caso.

La FIFA reiteró en su comunicado que el cierre del proceso no constituye una aceptación de responsabilidad por parte del organismo.

En su momento, el Tribunal de Arbitraje Deportivo y la FIFA fallaron a favor del Lokomotiv Moscú, al considerar que la rescisión del contrato por parte del jugador no estaba justificada, lo que derivó en una controversia económica y legal de gran alcance.

Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que algunas normas del sistema de transferencias podrían ser incompatibles con el derecho comunitario europeo en materia de competencia y libre circulación de jugadores.

Con el acuerdo anunciado, ambas partes dan por cerrado un litigio que se prolongó por varios años en distintas instancias judiciales internacionales.


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