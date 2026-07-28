La Federación Francesa de Futbol confirmó el nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo entrenador de la selección nacional masculina

Inicio / Deportes / Francia oficializa a Zinedine Zidane como nuevo director técnico

La Federación Francesa de Futbol confirmó este martes el nombramiento del exmediocampista, Zinedine Zidane, como nuevo entrenador de la selección nacional, poniendo fin a una larga espera que durante años fue vista como un desenlace natural para una de las mayores leyendas del país.

El exjugador de 54 años sustituirá a Didier Deschamps, quien dejó el cargo tras la participación de Francia en la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que el conjunto galo quedó eliminado en Semifinales ante España.

La presentación oficial se realizó en París, donde el presidente de la federación, Philippe Diallo, anunció que Zidane firmó un contrato por cuatro años.

“Este es un momento excepcional. Zinedine es una de las leyendas del futbol francés y durante muchos años dijo que uno de sus sueños era hacerse cargo de la selección de Francia”, afirmó Diallo.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Un sueño que esperó cinco años

La llegada de Zidane a la selección francesa pone fin a un periodo de inactividad como entrenador que comenzó en 2021, cuando concluyó su segunda etapa al frente del Real Madrid.

Desde entonces, el francés fue vinculado con diversos clubes de Europa y selecciones nacionales, pero decidió esperar una oportunidad que consideraba única.

“Para mí es una continuidad, un sueño”, expresó Zidane durante su presentación. “Tuve algunas ofertas durante los cinco años que estuve fuera para hacerme cargo de un club, pero las rechacé todas por la selección de Francia. Era lo único que quería hacer”.

El campeón del mundo en 1998 reconoció que asumir el banquillo del equipo nacional representa uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.

“Tengo muchas emociones, estoy listo para el desafío. Eso es lo que me motiva”, señaló.

Cabe señalar que Zidane recibe una selección que durante más de una década estuvo bajo el mando de Didier Deschamps, uno de los entrenadores más exitosos en la historia del futbol francés.

Deschamps conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018 y llevó a Francia a disputar finales y fases decisivas en las principales competiciones internacionales.

Lejos de marcar distancia con su antecesor, Zidane dedicó palabras de reconocimiento al trabajo realizado.

“Hoy tengo la oportunidad de hacerme cargo de este equipo y lo daré todo para que este equipo pueda ganar. También me gustaría felicitar a DD por estos años notables”, añadió.

De líder en la cancha a líder en el banquillo

Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Zidane fue la gran figura de Francia en la conquista del Mundial de 1998 y de la Eurocopa 2000.

Como entrenador también construyó un legado importante al frente del Real Madrid, donde conquistó tres títulos consecutivos de la UEFA Champions League, entre otros trofeos.

Ahora afronta el desafío más simbólico de su carrera.