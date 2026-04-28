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Tamaulipas

Miguel Ángel Valdez abre la puerta a una candidatura al Senado

Durante una conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre sus planes a futuro, el funcionario recordó con nostalgia que su sueño siempre fue ser diputado

  • 28
  • Abril
    2026

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, sorprendió al dejar entrever que sus aspiraciones políticas podrían ir más allá de una diputación local o federal, apuntando ahora hacia una posible candidatura al Senado de la República.

Durante una conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre sus planes a futuro, el funcionario recordó con nostalgia que su sueño siempre fue ser diputado, comentando con tono anecdótico que, durante la glosa del cuarto informe de gobierno, sintió que de alguna manera ya estaba ocupando un lugar en el pleno del Congreso, aunque fuera en calidad de compareciente.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando se le preguntó directamente si buscaría una diputación local o federal. Ante la insistencia, Valdez García respondió con una sonrisa y un toque de ambición política: "También hay senadurías", pidió a los medios presentes que no lo limiten a una sola posición.

Con estas declaraciones, el titular de Educación pone sobre la mesa su disposición para participar en el próximo proceso electoral, dejando claro que, si de aspirar se trata, no descarta jugar en las grandes ligas de la política nacional.


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