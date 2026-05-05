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Nacional

Cemex fortalece el diálogo de la industria en el Congreso CANACEM

Cemex destaca en innovación, seguridad y diálogo estratégico mientras impulsa el futuro de la industria cementera en México

  • 05
  • Mayo
    2026

Protagonista de la industria de la construcción, Cemex es uno de los principales impulsores del primer Congreso CANACEM, el nuevo evento más relevante de la Cámara Nacional del Cemento.

Los directivos de Cemex entablaron diálogos al más alto nivel, mientras que la compañía instaló un espacio de exhibición en el que mostró sus innovaciones e incluso recibió múltiples reconocimientos en iniciativas de seguridad y salud.

Sergio Menéndez, presidente de Cemex México, participó en el panel “El futuro de la industria”, en el que abordó los principales retos y oportunidades de la industria para avanzar hacia un modelo más sostenible.

Resaltó la necesidad de contar con certidumbre regulatoria, reglas claras y mecanismos que impulsen inversiones de largo plazo, además de enfatizar el papel estratégico de la industria cementera como motor del desarrollo y la modernización de México.

Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, formó parte del panel “Cabildeo inteligente: “Cómo mover la aguja”; destacó la importancia de construir relaciones de confianza, anticiparse con información estratégica y presentar propuestas claras que faciliten la toma de decisiones en entornos complejos.

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William Castillo, Director de Seguridad Industrial y Bienestar de Cemex México, intervino en el panel “Mejores prácticas en seguridad y salud”, en el que compartió las iniciativas que la compañía impulsa para fortalecer la seguridad y el bienestar.

Cemex preparó un stand para fortalecer el diálogo con clientes, proveedores y tomadores de decisión, además de compartir soluciones innovadoras que responden a las necesidades actuales del sector.

Participar en la primera edición del Congreso CANACEM nos permite sumarnos a un espacio donde convergen las voces que están definiendo el futuro de nuestra industria. En Cemex creemos en el valor de colaborar, compartir experiencias y seguir impulsando iniciativas que generen un impacto positivo en la seguridad, la sostenibilidad y el desarrollo del país”, afirmó Sergio Menéndez.

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En el Congreso CANACEM, la compañía recibió el premio a la mejor iniciativa de seguridad vial por Estrategia Misión Cero. Este reconocimiento destaca su enfoque en la protección de las personas y la promoción de una cultura de prevención.

También fue reconocida porque 13 de sus plantas no han tenido accidentes: 6 de ellas han estado libres de percances en los últimos 12 meses; otras 2 instalaciones no han tenido incidentes en 2 años; 3 más, libres de incidencias por 3 años, y 2 más, durante 4 años seguidos.

Durante la premiación, Cemex recibió ocho premios a iniciativas innovadoras en materia de seguridad, entre ellas: Todos somos líderes 2.0, El arte de caminar, Congruencia en seguridad, Monitor de conocimiento operativo, Agenda de líderes, Drive-AI, Vive bien y Estrategia Misión Cero.

A través de su participación, Cemex no solo fortalece su posicionamiento dentro de la industria, sino que también refrenda su visión de largo plazo: contribuir a la construcción de un México más sostenible, seguro y competitivo, en el marco de su aniversario de 120 años construyendo confianza y calidad.


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