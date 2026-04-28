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Euroliga, NBA y FIBA exploran alianza para Europa

Las tres organizaciones sostienen diálogo en Suiza para definir el futuro del baloncesto europeo y abrir nuevas oportunidades de colaboración

  • 28
  • Abril
    2026

Representantes de la Euroliga, la NBA y la FIBA sostuvieron este martes una reunión en la sede de la federación internacional de baloncesto en Mies, Suiza, donde avanzaron en “conversaciones constructivas” sobre el futuro del baloncesto en Europa.

A través de un comunicado, la Euroliga informó que las tres partes analizaron posibles oportunidades de colaboración y acordaron mantener el diálogo en las próximas semanas, en un momento clave para la estructura del deporte ráfaga en el continente.

La reunión ocurre en medio de un contexto decisivo para la Euroliga, que desde su fundación en el año 2000 ha consolidado su posición como la principal competencia de clubes en Europa, pero que ahora enfrenta un nuevo panorama tras el interés de la NBA por desarrollar una liga europea en conjunto con la FIBA.

La llegada del español Chus Bueno a la dirección general de la Euroliga el pasado 30 de enero marcó el inicio de una nueva etapa en las negociaciones entre los clubes europeos y la liga estadounidense.

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Adam Silver apuesta por una alianza

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ya había adelantado semanas atrás que cualquier expansión del baloncesto estadounidense en Europa debería construirse mediante una alianza estratégica con la Euroliga.

Silver subrayó que el proyecto de la NBA busca complementar las ligas nacionales, colaborar con la Euroliga y trabajar de forma coordinada con la FIBA, aprovechando la infraestructura ya existente del baloncesto europeo.

Aunque no se han revelado acuerdos concretos, el encuentro refleja una disposición inédita entre las tres principales entidades del baloncesto internacional para explorar un modelo conjunto que podría redefinir el mapa competitivo en Europa y fortalecer el crecimiento global del deporte.


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