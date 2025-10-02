¡Gana oro! Luis Carlos López gana Mundial de Paratletismo

El mexicano Luis Carlos López se coronó como primer lugar en el Campeonato Mundial de Paratletismo Nueva Delhi 2025.

Fue en el sexto día de competencia, cuando López rompió el récord en lanzamiento de disco al tener un alcance de 56.59 metros, superando los 55.71 metros del ucraniano Mykola Zhabnyak en 2013.

Con este triunfo, México suma ya seis preseas en Nueva Delhi 2025m tres oros, una plata y dos bronces.

La delegación mexicana escaló al décimo octavo lugar del medallero general.

La actuación de López consolida a México como uno de los países latinoamericanos con presencia destacada en el campeonato.

A través de redes sociales, el Comité Paralímpico Mexicano felicitó al atleta por su logro.

*Premiación Luis Carlos*



🥇🇲🇽 México brilla en lo más alto del podio, el atleta paralímpico Luis Carlos López recibió su medalla de oro 🥇 en la prueba de lanzamiento de disco 🥏 F37 en el Mundial de Para Atletismo New Delhi 2025. pic.twitter.com/6Kn0RrDF8X — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) October 2, 2025

Comentarios