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Nuevo León

Secundaria de San Pedro gana torneo regional de robótica

Alumnos de la Escuela Secundaria No. 2 "Jesús M. Montemayor" obtuvieron el primer lugar en la WRO y avanzaron al nacional en Veracruz

  • 26
  • Mayo
    2026

Estudiantes de la Escuela Secundaria No. 2 "Jesús M. Montemayor", ubicada en el casco de San Pedro Garza García, se coronó con el primer lugar en el torneo Regional de la World Robot Olympiad (WRO).

El municipio fue sede oficial en las instalaciones del Centro Deportivo FUD de un total de 18 equipos integrados por niños y jóvenes talentos provenientes de Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz. 

Durante la ceremonia de apertura, Karla Flores, directora de Educación de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida municipal, dio la bienvenida a los participantes y destacó el impacto de estos espacios en el crecimiento de las nuevas generaciones. 

“Felicidades a todos estos muchachos, estos niños, que están aquí forjando su futuro, porque ustedes son los niños de nuestro presente y nuestro futuro para hacer de lo ordinario extraordinario”, puntualizó la funcionaria. 

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La delegación sampetrina lideró la categoría Future Innovators, donde el equipo denominado "Pigmenta", conformado por los alumnos de la citada Secundaria No. 2. Arrasó en las evaluaciones al conseguir una destacada puntuación de 170.33 puntos, lo que les valió la posición más alta del podio. 

Con este contundente triunfo sobre los representativos de los otros tres estados, el equipo de adolescentes regios amarró su boleto para representar a la región en la gran competencia nacional de robótica, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Orizaba, Veracruz, el próximo mes de septiembre. 

La World Robot Olympiad es una plataforma global diseñada para impulsar las habilidades de innovación, programación, creatividad y aprendizaje colaborativo, enfocada en guiar el potencial juvenil hacia las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) a través de la resolución de problemas reales mediante la robótica. 


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