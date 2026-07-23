Gilberto Escobedo y su hija Eugenia, familia de quarterbacks

El exmariscal de campo brilló con Borregos… y ahora su hija sigue sus pasos en el flag en la misma posición con los equipos Águilas del Country y Hawks Academy

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Gilberto Escobedo se retiró en el 2008 como el quarterback más triunfador en la historia de México, pero hoy su legado continúa con su hija Eugenia en el mundo del flag.

Con apenas 11 años de edad, Eugenia luce en la misma posición que su padre lo hiciera con los Borregos Salvajes.

Jugadora del club Águilas del Country y Hawks Academy, la heredera del llamado “Rey Midas” busca escribir una historia tan exitosa como la del legendario jersey número 10.

“Mi papá logró muchas cosas en el americano como quarterback y eso me motiva a seguir entrenando. Ojalá algún día pueda ser tan buena como él y hacer mi propia historia”, dice Eugenia.

Gilberto jugó tres temporadas con Prepa Tec, otras tres en Borregos Intermedia y cuatro más en Liga Mayor, siendo campeón en cada una de ellas.

Pero además logró un récord de 68 triunfos y una sola derrota como el mariscal de los Salvajes.

Hoy, en su rol de padre, Escobedo habla con orgullo de su pequeña.

“Ver a mi hija es una de las experiencias más especiales que he vivido. Como papá, es emocionante verla disfrutar un deporte que ha significado tanto en mi vida, pero también verla construir su propio camino y su propia historia”, expresa una de las figuras más emblemáticas en la historia del Tec.

“Desde chiquita, cuando iba a la casa de mis abuelos, veía las fotos de mi papá y mi tío jugando americano”., dijo Eugenia Escobedo Torres, hija de Gilberto Escobedo.

“Creo que tiene muchas cosas similares a mí. Comparte ese espíritu competitivo, las ganas de aprender y la determinación para mejorar cada día”, mencionó, Gilberto Escobedo

Gilberto jugó tres temporadas con Prepa Tec, otras tres en Borregos Intermedia y cuatro más en Liga Mayor, siendo campeón en cada una de ellas.