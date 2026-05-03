David Benavidez vence a Gilberto Ramírez y conquista títulos

La noche del 2 de mayo en Las Vegas tuvo un claro protagonismo mexicano. El mexicoamericano David Benavidez firmó una actuación dominante al noquear a Gilberto “Zurdo” Ramírez, mientras que Jaime Munguía se consagró campeón de las 168 libras al imponerse con autoridad sobre Armando Reséndiz en la pelea coestelar.

Benavidez impone poder y noquea al “Zurdo” Ramírez

Benavidez (32-0, 26 nocauts) confirmó su condición de favorito al vencer por nocaut en el sexto asalto a Ramírez (48-2, 30 nocauts), en un combate donde la diferencia de ritmo y precisión fue evidente con el paso de los rounds.

Desde el inicio, el mexicoamericano mostró su característico volumen de golpeo, conectando combinaciones rápidas que constantemente encontraban el rostro del sinaloense. Aunque el “Zurdo” intentó responder y en algunos momentos logró hacer retroceder a su rival, no consiguió frenar el castigo sostenido.

El punto de quiebre llegó en el cuarto episodio, cuando un derechazo sólido sacudió a Ramírez, quien terminó en la lona sobre su rodilla izquierda. A partir de ese momento, el dominio de Benavidez se intensificó.

Dos rounds más tarde, la historia se repitió: otra caída del mexicano sentenció el combate. El “Zurdo” volvió a arrodillarse y ya no pudo continuar, decretándose el nocaut técnico que le otorgó a Benavidez los títulos de peso crucero de la AMB y la OMB.

Con este resultado, el pugilista de 29 años no solo se mantuvo invicto, sino que hizo historia al convertirse en campeón en tres divisiones (168, 175 y 200 libras), consolidándose como uno de los nombres más fuertes del boxeo actual.

Tras la pelea, Benavidez no dejó pasar la oportunidad de lanzar un mensaje directo hacia Saul 'Canelo' Álvarez: “Veo a Canelo en el recinto”, dijo ante los aficionados, reavivando la expectativa de un posible combate que la fanaticada y expertos del boxeo han querido que suceda; sin embargo, hasta la fecha no se ha podido concretar.

Munguía domina y se corona ante Reséndiz

En la pelea coestelar, Jaime Munguía (46-2, 35 nocauts) firmó una actuación sólida para derrotar por decisión unánime a Armando Reséndiz (16-3, 11 nocauts) y conquistar el campeonato supermediano de la AMB.

Las tarjetas reflejaron el dominio del tijuanense: 120-108, 119-109 y 117-111, en un combate donde fue el agresor desde el primer asalto, pese a que su rival llegaba como favorito.

Munguía controló el ritmo con combinaciones constantes, trabajando tanto al cuerpo como a la cabeza, mientras que Reséndiz apostó al poder, pero sin lograr la consistencia necesaria para cambiar el rumbo del combate.

Conforme avanzaron los rounds, la diferencia se hizo más clara. El volumen de golpeo y la precisión del excampeón superwelter marcaron la pelea, obligando al “Toro” a resistir en los episodios finales.

La cartelera dejó dos mensajes claros, por un lado, Benavidez se posiciona como un contendiente serio en la élite libra por libra tras una victoria contundente; por otro, Munguía vuelve a colocarse en la conversación grande del boxeo mundial al sumar un nuevo campeonato a su carrera.

En una misma noche, ambos peleadores ofrecieron actuaciones que no solo confirmaron su nivel, sino que también abrieron la puerta a combates de alto perfil en el futuro cercano.

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